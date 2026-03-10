Gandia rehabilita otras 32 viviendas en Benicanena con una inversión de un millón de euros

Tras el anuncio del Ayuntamiento de Gandia en torno a la finalización de las obras de rehabilitación de las 139 viviendas de la calle Safor en junio, ahora se suman otras 32 en Benicanena. En este caso, los trabajos, que arrancaron en septiembre de 2025, estarán finalizados en mayo.

Las obras de rehabilitación y reurbanización de esta vía, que se enmarcan en el Programa Barrios Next Generation y dentro del Programa ERRP “Zonas Vulnerables Benicanena”, para la regeneración integral del barrio.

El proyecto, ejecutado por la empresa Calallarga, S.L. y dirigido técnicamente por Negrosobreazul, S.L.P., cuenta con una inversión superior a un millón de euros, procedente de fondos europeos, de los cuales más de 100.000 euros corresponden a una aportación municipal que se complementa con la de los propietarios.

Las obras contemplan la rehabilitación edificatoria, que incluye el mantenimiento y conservación de los edificios, la sustitución de elementos de fibrocemento, o la mejora de la eficiencia energética mediante aislamiento SATE, así como la reurbanización urbana. En este caso, se prevé la renovación del tramo de la calle Benicanena, la ampliación de aceras, la dotación de nuevo arbolado y mejora de la imagen urbana con el objetivo de fomentar un espacio público más humanizado y revitalizando el tejido productivo de la zona.

"Mejorar la calidad de vida"

El alcalde, José Manuel Prieto, ha destacado que “estas actuaciones permiten mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, haciendo los edificios más habitables y el entorno urbano más amable y confortable”. Por su parte, Maite Alonso, coordinadora general de Urbanismo, ha añadido que “la actuación no solo rehabilita los edificios, sino que también transforma todo el entorno urbano, con nuevas aceras, canalizaciones renovadas y arbolado, humanizando el espacio público”.

El concejal de Vivienda, Salvador Gregori, ha expuesto que “Gandia demuestra ambición con su capacidad para obtener fondos europeos y mejorar las viviendas más degradadas, así como capacidad técnica para gestionar todo este volumen de proyectos que combinan construcción, rehabilitación y reutilización del patrimonio habitacional, reforzando así nuestro compromiso con la regeneración urbana sostenible”.

Esta actuación se suma a otras desarrolladas en más de 350 viviendas de la ciudad, a las que hay que añadir los tres ARRUR en marcha en los barrios de Beniopa, Raval y Corea.

Todas estas actuaciones suman cerca de mil viviendas en las que, de una forma u otra, el Plan de Vivienda del ayuntamiento interviene durante estos meses.