Grietas en la calle y en las casas: Villalonga restringe la circulación de los camiones que van a la cantera

El alcalde de Villalonga, Juanjo Sanchis, ha firmado un decreto mediante el cual se limita provisionalmente el tonelaje y el tamaño de los camiones que circulan por un tramo de la calle Barranc de Cais, al sur de la localidad. Esta vía, ubicada dentro del casco urbano, es una parte esencial de la principal ruta de entrada y salida para la cantera, situada más arriba, en dirección al Pla de la Llacuna, y por ella circulan a diario numerosos vehículos pesados, tanto de esta empresa de extracción de áridos, que trabaja a pleno rendimiento, como de sus clientes y proveedores.

Pero, con la entrada en vigor de este decreto, firmado el pasado 6 de marzo, sólo podrán circular camiones que tengan un máximo de 12 toneladas, cosa que supone la mitad del peso de los que están circulando actualmente.

La medida del alcalde socialista cuenta con el apoyo de Compromís, socio del Gobierno local. Se justifica, según argumenta el decreto, "atendiendo el peligro para los transeúntes en las inmediaciones del colegio de Santa Ana, los excesivos ruidos y vibraciones que supone el tránsito de vehículos de gran tonelaje por la calle, que afectan gravemente a la integridad constructiva de los inmuebles existentes y a los habitantes de las viviendas".

Riesgo para la calle

Desde el ayuntamiento consideran que "la seguridad estructural de las viviendas se está viendo afectada por las propias vibraciones por el paso de los vehículos de gran tonelaje que bajan excesivamente cargados desde la cantera". Y este peso, añaden, "también puede afectar a la bóveda de cubrimiento del barranco, que se encuentra dentro del propio trazado de circulación". Y es que por debajo de este tramo pasa, efectivamente, el Barranc de Cais, que se tapó hace más de veinte años con una canalización subterránea para construir la calle que lleva el mismo nombre.

El decreto también contempla iniciar los trámites para contratar a una empresa especializada "que será la encargada de comprobar los trazados y curvas, la seguridad vial y la capacidad de la calle", así como "impulsar la preparación y tramitación de la modificación de la ordenanza reguladora del tráfico y circulación de vehículos de transporte de gran tonelaje".

Vista de la calle Barranc de Cais con el patio del colegio. / J. C.

La resolución ya se ha trasladado a la Policía Local, para que se encargue de su vigilancia y cumplimiento, y también se dará cuenta de ella en el próximo pleno municipal.

La medida se adopta, según explica el alcalde a Levante-EMV, "después de las reiteradas quejas recibidas por los vecinos de la zona". Antes de aprobarla el ayuntamiento desplazó al lugar al arquitecto municipal y también a agentes de la Policía Local, "que comprobaron y verificaron el peligro para la seguridad vial denunciado".

Esos informes concluyeron que ese tramo de calle "es excesivamente angosto para el tránsito y circulación de vehículos de transporte de gran tonelaje, superior a 30 TM".

Señalización

El mismo informe añadió que en esta parte de la calle "existen dos curvas en forma de cuatro, en un espacio de terreno muy corto y un trazado de circulación muy cerrado, por lo tanto los camiones apuran casi hasta el centímetro para no llevarse elementos existentes en las fachadas de los inmuebles colindantes e invadiendo absolutamente el carril contrario e incluso el encintado de la propias aceras de la calle".

Aunque las velocidades no son altas, por la propia sinuosidad del trazado, "sí que son peligrosas para personas, las viviendas colindantes a su trazado y la propia existencia del Colegio Santa Ana y sus usuarios", se apunta. Los camiones ya tenían prohibido circular entre las 8 y las 9 de la mañana, precisamente para evitar los riesgos en el centro educativo.

La calle en cuestión no da a la entrada principal del colegio, sino a la trasera, donde está el patio, pero por esas puertas a veces también entran y salen alumnos y profesores.

El arquitecto municipal comprobó, además, que "la seguridad estructural de las viviendas se está viendo afectada por las propias vibraciones por el paso de los vehículos de gran tonelaje que bajan excesivamente cargados desde la cantera, además, y también puede afectar a la solidez de la bóveda de cubrición del barranco".

Entrada a la cantera. / J.C.

Entre las recomendaciones que el informe hacía al alcalde estaban "acotar las horas de circulación, así como el tiempo y frecuencia de los viajes de camiones de gran tonelaje", así como "incrementar la seguridad del vial para las personas, los escolares y acompañantes y usuarios de la zona, con más señalizaciones, barandillas y bolardos de protección para evitar la invasión accidental de las aceras", y para las propias viviendas "con pavimentos más absorbentes al paso de vehículos y que amortigüen las vibraciones y ruidos".

Vial inacabado en el polígono industrial que podría servir de ronda. / Levante-EMV

En un futuro está previsto incorporar esa señalización, pero de momento lo que se ha acordado es restringir la circulación. En el mismo decreto se precisa que "la vía donde se requiere la limitación del uso es de titularidad municipal y por tanto está dentro del alcance competencial del municipio y, por ello, se puede regular al efecto la ordenación provisional pretendida".