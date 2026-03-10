Juan Pous, atleta de Oliva, vuelve por sus fueros: Subcampeón de España tras dos años de calvario por las lesiones
El mediofondista se cuelga la medalla de plata en el Nacional de la categoría máster en Antequera
El atleta de Oliva, Juanra Pous, se reencuentra con el podio tras dos años de sequía por culpa de las lesiones. Este fin de semana pasado ha sido subcampeón de España de atletismo de la categoría máster (M45) en la prueba de 800 metros lisos del campeonato disputado en Antequera.
Pous vuelve a sonreír tras completar la carrera en un crono de 2 minutos, 1 segundo y 50 centésimas, pero lo más importante es que él mismo asegura que "vuelvo a sentirme competitivo".
Referente Màster
El olivense es uno de los grandes referentes del atletismo máster en España con una trayectoria llena de podios en los campeonatos autonómicos, nacionales e incluso internacionales.
Juanra Pous no ha estado solo en el Nacional Máster de Atletismo sino todo lo contrario. Su pareja, Alba Lull, y su hijo, Joan, han estado con él para animarle y felicitarle por este regreso al camino del éxito. También cuenta con el apoyo de su hija Elsa y de su madre. La victoria la dedica a su padre: "esta va por ti, ya que sé que hoy estarías de nuevo saltando de alegría".
