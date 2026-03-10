Lara Romero, alcaldesa de Tavernes de la Valldigna: "La limitación de Renfe afecta también a los viajeros que van a València por motivos laborales, académicos o sanitarios"

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha manifestado su preocupación ante la reorganización del servicio de Cercanías que prevé que, entre las 13 y las 15 horas de los días 13 al 19 de marzo y durante las "mascletaes" de Fallas, los trenes de la línea C-1 procedentes de Gandia no llegan a la estación del Norte de València y finalizan su recorrido en Albal.

Una medida que afectará directamente los usuarios y usuarias de Tavernes de la Valldigna y de toda la comarca de la Safor que utilizan habitualmente el tren para desplazarse en la ciudad de València.

La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, señala que "es una decisión que genera una gran preocupación porque limita el acceso ferroviario a muchas personas que se desplazan en València por motivos laborales, académicos, sanitarios o administrativos".

En este sentido, Romero ha remarcado que "las Fallas son un acontecimiento perfectamente previsible y, por lo tanto, la planificación tendría que ir orientada a reforzar la movilidad y garantizar un servicio adecuado de transporte público, especialmente en una línea tan utilizada como la que conecta la Safor con la capital".

Infraestructura esencial

Desde el Ayuntamiento se insiste que el servicio de Cercanías es una infraestructura esencial para la movilidad de miles de personas de las comarcas del sur de la provincia y que cualquier limitación del servicio tiene un impacto directo en su día a día.

Además, la alcaldesa ha recordado que "el transporte público es una pieza clave para avanzar hacia una movilidad más sostenible y eficiente, y por eso es importante garantizar su funcionamiento con normalidad también en momentos de gran afluencia de visitantes".

Por todo esto, el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna pide a las administraciones implicadas que revisen esta reorganización del servicio y que estudien alternativas que permitan garantizar tanto la seguridad como la movilidad de las personas usuarias del transporte público.