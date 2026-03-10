Oliva acull hui dimarts la tornada de la semifinal entre els equips de Montaner d'Almiserà i Iván
En la primera partida va guanyar el trio del rest saforenc
La tornada d'una de les semifinals de la Lliga CaixaBank de raspall masculí Pro1 serà este dimarts, 10 de març, al trinquet d'Oliva. Juguen els equ|ps del saforenc Montaner, Lorja i Bossio (Ajuntament de la Llosa de Ranes) i Iván, Momparler i Alejandro (Ajuntament de Senyera). L'encontre està previst a les 18.30 hores. Abans es jugarà una primera partida, a les 17 hores, amb Marín i Rafa G. vs Ramón i Verdú.
El comité de raspall ha decidit que es jugue finalment al trinquet d'Oliva a causa de les previsions meteorològiques. El mateix comité s'ha reunit amb els jugadors per a analitzar la situació, que han proposat altres seus alternatives.
No obstant, s'ha mantingut el protocol de desplaçar les partides al trinquet habitual en el dia d'ajornament i Oliva acollirà la partida este dimarts 10 de març. La partida, en principi, s'havia de jugar al Trinquet del Genovés.
Hi ha que guanyar les dos partides
En la partida d'anada d'esta mateixa semifinal disputada al Trinquet Ciscar de Piles divendres passat, la victòria va ser per al trio capitanejat pel pilotari de la Safor, Montaner.
Per a passar a la final cal guanyar les dos partides de semifinals. En cas d'una tercera partida de desempat, aquesta es jugaria al Trinquet de la Llosa de Ranes dissabte, 14 de març.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años
- Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
- El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena
- Tavernes de la Valldigna se suma a Potries y convoca una concentración para exigir su centro de día para personas mayores fallido
- Las Fallas de Tavernes de la Valldigna responden al cambio de premios en la Cavalcada del Ninot de Carcaixent: 'La aceptación se produjo bajo una presión constante
- Los murciélagos encuentran refugio en Gandia y Oliva: Vecinos y alumnos se unen para evitar su extinción
- Más consecuencias de la borrasca Regina: Gandia suspende el acto institucional y Benifairó de la Valldigna aplaza la III Corre-Camina
- Adiós a las verbenas hasta altas horas de la madrugada: Gandia apuesta por el tardeo en sus Fallas