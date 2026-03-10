Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oliva acull hui dimarts la tornada de la semifinal entre els equips de Montaner d'Almiserà i Iván

En la primera partida va guanyar el trio del rest saforenc

El trio de Montaner està a una victòria de la final de la Lliga CaixaBank

El trio de Montaner està a una victòria de la final de la Lliga CaixaBank / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

La tornada d'una de les semifinals de la Lliga CaixaBank de raspall masculí Pro1 serà este dimarts, 10 de març, al trinquet d'Oliva. Juguen els equ|ps del saforenc Montaner, Lorja i Bossio (Ajuntament de la Llosa de Ranes) i Iván, Momparler i Alejandro (Ajuntament de Senyera). L'encontre està previst a les 18.30 hores. Abans es jugarà una primera partida, a les 17 hores, amb Marín i Rafa G. vs Ramón i Verdú.

El comité de raspall ha decidit que es jugue finalment al trinquet d'Oliva a causa de les previsions meteorològiques. El mateix comité s'ha reunit amb els jugadors per a analitzar la situació, que han proposat altres seus alternatives.

No obstant, s'ha mantingut el protocol de desplaçar les partides al trinquet habitual en el dia d'ajornament i Oliva acollirà la partida este dimarts 10 de març. La partida, en principi, s'havia de jugar al Trinquet del Genovés.

Hi ha que guanyar les dos partides

En la partida d'anada d'esta mateixa semifinal disputada al Trinquet Ciscar de Piles divendres passat, la victòria va ser per al trio capitanejat pel pilotari de la Safor, Montaner.

Per a passar a la final cal guanyar les dos partides de semifinals. En cas d'una tercera partida de desempat, aquesta es jugaria al Trinquet de la Llosa de Ranes dissabte, 14 de març.

