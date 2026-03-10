Un parque inclusivo en Gandia gracias a la ciudadanía a través de los presupuestos participativos

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por la regidora de Participación Ciudadana, Liduvina Gil, y otros representantes municipales, ha visitado junto con el alumnado del CEIP Enric Valor la nueva zona de juegos infantiles accesibles instalada en el parque Joan Fuster, una actuación realizada gracias a las peticiones de la ciudadanía en los presupuestos participativos.

La iniciativa forma parte de las propuestas ganadoras de los presupuestos participativos y contaba con una dotación inicial de 25.000 euros que fue ampliada con una aportación municipal adicional de 75.000 euros.

Una demanda de 2024

El nuevo espacio está diseñado como un parque inclusivo con juegos accesibles para todos los niños y niñas, incluidos aquellos con discapacidad física o visual, movilidad reducida, problemas de estabilidad o que utilizan silla de ruedas.

Noticias relacionadas

El objetivo es ofrecer un lugar de ocio en igualdad de condiciones y fomentar la convivencia y la sensibilización entre los más pequeños.