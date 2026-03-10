Las pioneras de los Moros y Cristianos de Oliva: "La fiesta no sería lo mismo sin las mujeres"

Las mujeres pioneras en las fiestas de Moros y Cristianos de Oliva han acaparado protagonismo con motivo del Dia de la Dona en la ciudad. Las primeras en participar en la fiesta explicaron sus experiencias en un acto organizado por la Federació de Moros i Cristians en el salón de actos del Llar del Jubilat ante un centenar de personas.

Fue un acto emotivo para reivindicar la importancia que tuvieron estas mujeres en la propia fiesta. La charla estuvo presentada por las festeras Helena Mañó y Raquel Llopis.

Las primeras que subieron al escenario a transmitir sus vivencias fueron Violeta Ruiz, jefa de escuadra de los Moros del Metall en 1976 y Xelo Llorca, jefa de escuadra de la Filà Tuàreg de 1976. La primera recordó como acompañaba a su padre de pequeña en la filà pionera de la fiesta, mientras que la segunda revivió los inicios de la fiesta, que no tienen nada que ver con la actual.

Por su parte, María Ferré, jefa de escuadra de la Filà Marràqueix en 1977, señaló algunas anécdotas personales vividas en aquellos comienzos: "éramos como una familia que iba junta a todas partes". También Elvira Pellicer, jefa de escuadra en 1977 de la Filà Marràqueix, recordó aquella época en la que moros y cristianos desfilaban juntos.

Después fueron entrevistadas las primeras capitanas de la fiesta. Por el bando cristiano, Isa Bolinches, de la Filà Pirates en el año 1999, que destacó que su filà fue pionera en todo el mundo al ofrecerle a una mujer el cargo por primera vez en la historia de los Moros y Cristianos.

Vivencias

Además Ana Mena, que también fue la primera mujer embajadora mora ese mismo año 1999, hizo mención a que su filà fue la que la propuso para ser la primera capitana mora de la historia de Oliva en el año 2004 por la filà Moriscos.

Finalmente subieron las mujeres con cargos: Isa Cots, la primera presidenta de una filà, en el año 2001 con Masers: “La fiesta no sería lo mismo sin las mujeres, que somos las que hacemos que todo marche".

Primera presidenta

Igualmente, la primera presidenta de la Federació de Moros i Cristians de Oliva, Pepa Moncho, en el año 2011, recordó que accedió al cargo de sorpresa: "todos mis compañeros me ayudaron para que el ejercicio se cerrara como estaba previsto".

Y Susa Boronat, primera mujer festera de honor de la Federació de Moros i Cristians de Oliva por la Filà Marràqueix nombrada este año, desveló que fue "una sorpresa". Como hija del refundador, Rafael Boronat, pidió a la Federació de Moros i Cristians que "rinda homenaje a la gente joven porque a mi padre no le dio tiempo".