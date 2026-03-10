Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podio nacional universitario para Carla Breco y Dídac Marzà, del Club d'Atletisme Safor Teika de Gandia

Las marchadoras María Muñoz y Enma Almenar compitieron en el Campeonato de España de Marcha en Ruta de Medio Maratón

Carla Breco, en el centro, y sus compañeras de universidad, en el podio nacional

Carla Breco, en el centro, y sus compañeras de universidad, en el podio nacional / CA Safor Teika

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El Club d’Atletisme Safor Teika de Gandia ha estado presente este pasado fin de semana en dos competiciones de ámbito nacional.

En el Campeonato de España de Marcha en Ruta de Medio Maratón Absoluto y Máster, que se celebró el domingo pasado en Cieza (Murcia), compitieron María Muñoz, que quedó décima en la categoría absoluta femenina (1:51:33), y Enma Almenar, en categoría sub23, que se retiró en la prueba de Medio Maratón, novedosa dentro del atletismo español y que recoge el testigo de los anteriores 20 km marcha.

Dídac Marzà y los atletas también de la UJI Castellón, con el trofeo nacional

Dídac Marzà y los atletas también de la UJI Castellón, con el trofeo nacional / CA Safor Teika

Por otra parte, el sábado en la ciudad de Jaén se celebró el Campeonato de España Universitario de Cross, donde el barro fue el protagonista de todas las carreras.

Dos atletas, dos trofeos

Estuvieron dos atletas del club "groguet". Carla Breco quedó séptima individual y subcampeona por equipos representando a la Universitat de València, mientras que Dídac Marzà se clasificó el 18º a nivel individual y tercero con su universidad, la UJI de Castelló. Ambos subieron al podio.

