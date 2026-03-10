El PP de Gandia critica que concejales del Gobierno local paguen servicios municipales en metálico

El portavoz del Grupo Municipal Popular en Gandia, Víctor Soler, y el concejal Guillermo Barber comparecieron este martes en rueda de prensa para analizar el último informe de la Sindicatura de Comptes referido a la situación económica del Ayuntamiento de Gandia. Soler considera que es “un informe demoledor que confirma, punto por punto, todas las irregularidades en la gestión que el PP lleva años denunciando".

Uno de los puntos en los que se pone el foco es el uso de dinero en metálico por parte de concejales del Gobierno local para abonar servicios municipales. El informe recomienda, "por cuestiones de control y seguridad, que no se transfieran fondos de pagos a justificar a cuentas que no sean de titularidad del ayuntamiento, ni tampoco se entreguen fondos en metálico a ningún empleado o regidor para hacer pagos".

Barber comenta que "desde el PP hemos solicitado en varias ocasiones el acceso a esos gastos y su justificación, y se nos ha negado la información, lo que ha provocado que ahora sea un organismo independiente el que señale estas irregularidades”.

Barber señala que “es la primera vez que la Sindicatura realiza un informe de fiscalización específico sobre el Ayuntamiento de Gandia, y en que se indica que la situación económica es muy grave".

Otras cuestiones que subrayan los populares es la ratio de deuda, que alcanzó el 298,2% en 2024 "una cifra muy por encima del 110% que marca el límite de riesgo financiero".

Existen servicios que se siguen prestando sin contrato en vigor, “como el transporte público o el servicio de grúa". Además, el uso reiterado de contratos menores para servicios que deberían salir a licitación pública, “algo que elude los mecanismos de concurrencia y transparencia”, señala Barber.

Además, la ejecución de gastos sin crédito adecuado, “lo que coincide con las facturas irregulares en servicios como fotógrafos que el PP ha denunciado reiteradamente”; aprobar los presupuestos municipales fuera de plazo; tener un portal de transparencia desactualizado desde hace años; o falta de control en la gestión de los ingresos de los parkings públicos.

Soler advirtió que “desde el PP vamos a llegar hasta el final para esclarecer todas y cada una de estas irregularidades y que se conozca toda la verdad, porque podrían derivar en responsabilidades administrativas".

Respuesta de Gregori

Como respuesta a estas consideraciones, el concejal de Economía, Salvador Gregori, señaló que “la cuestión no es como estamos ahora, sino de dónde veníamos”. Según explicó, en 2015 la Sindicatura de Comptes advertía de un endeudamiento de más de 350 millones de euros, mientras que actualmente la cifra se sitúa en 250 millones, considerando las liquidaciones presupuestarias de 2025, "lo cual supone una reducción de más de 100 millones".

Añade Gregori que los indicadores muestran "una gestión responsable" y apunta que con el PP la ratio de endeudamiento llegó al 400%. Comenta que el periodo medio de pago a proveedores "se mantiene entre los más bajos de España, en mitad del máximo legal”, y destaca "la sostenibilidad financiera del ayuntamiento frente a la situación heredada".

Gregori afirma que “esta ciudad no recuperará su dignidad democrática mientras personajes que han lastrado el progreso de Gandia sigan presentes en la política local”.