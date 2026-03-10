El PP de Gandia defiende que los trenes de las 'mascletaes' paren en Albal para evitar aglomeraciones

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular en Gandia, David Ronda, ha reprochado que el Gobierno local critique la medida de que los trenes de la línea C1 hacia València paren en Albal los días de Fallas, entre las 13 h y las 15 horas, con el fin de evitar aglomeraciones durante las "mascletades" de la capital, adoptada por Renfe, tras la petición de la alcaldesa María José Català.

Ronda señala que “el único responsable de la falta de transporte público desde Albal a València es Renfe como operador público, ya que ha sido suya la decisión de no habilitar autobuses lanzadera que permitan a los usuarios llegar hasta la Estació del Nord”.

Ronda añadió que “la medida de limitar la llegada de trenes se ha adoptado por precaución para evitar aglomeraciones, en base a cuestiones de seguridad. Una limitación que no habría supuesto ningún perjuicio para los usuarios si se hubiesen habilitado autobuses lanzadera, u otros medios de conexión con la capital, como ya se ha hecho en otras ocasiones, y que Renfe no ha facilitado en esta ocasión”.

En clave local Ronda exige al Gobierno de Gandia que “presente los informes técnicos en los que se apoya para pedir la retirada de una medida que se ha adoptado por motivos de seguridad”.

Desde las filas populares ironizan con la petición de suspender la medida por parte del Gobierno local a escasos “cinco días de Fallas”, cuando, asegura Ronda, “son conocedores de esta medida desde hace semanas y, una vez más, esperan al último momento para reaccionar, por lo que no pueden pedir previsión ni planificación a nadie siendo los primeros que viven de pura improvisación.

Por último, el portavoz adjunto pide al alcalde Prieto que “deje de utilizar el Ayuntamiento de Gandia para hacer confrontación partidista” y le insta a “preocuparse por el tren los 365 días del año, ya que los usuarios sufren a diario un servicio lamentable que el Gobierno local prefiere ignorar para no llevar la contraria a su jefe, Pedro Sánchez".