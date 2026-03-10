Los prebenjamines del NiE Gandia escalan a la tercera plaza en la Liga de la Comunitat Valenciana

Los nadadores y nadadoras de la categoría pre benjamín del Club Natació i Esports Gandia han participado en la segunda jornada de liga autonómica en la piscina municipal de la capital de la Safor. Se disputaron las pruebas de 50 metros braza y 25 metros mariposa, además de los relevos masculinos y femeninos de 4x50 metros espalda.

Los resultados fueron muy positivos, ya que todos los participantes lograron mejorar sus marcas personales. Gracias a estas buenas actuaciones, la categoría pre benjamín del club gandiense asciende hasta la tercera posición en la clasificación de su liga.

Ese mismo sábado también disputaron su cuarta jornada de liga las categorías benjamín y alevín del NiE Gandia. Los benjamines de primer año nadaron en las pruebas de 100 metros libres y 50 metros mariposa, mientras que los de segundo año compitieron en 200 metros espalda y 50 metros libres. Por su parte, los nadadores alevines realizaron las pruebas de 200 metros braza y 100 metros braza.

Mínimas autonómicas

Los resultados también fueron muy positivos, con mejoras en los tiempos personales de los nadadores y con varios de ellos situándose entre las tres primeras posiciones.

Cabe destacar la actuación de los nadadores alevines que lograron la marca mínima para el Autonómico de verano: Claudia Bertó en los 200 metros braza con un tiempo de 3:17.23, María Renú en los 200 metros braza con 3:23.83, Eva Vinood en los 200 braza con 3:30.18 y Sheldon Moelk en los 200 braza con un tiempo de 3:30.18.

La próxima competición para los pre benjamines será la 3ª Jornada de liga el 28 de marzo en Gandia, mientras que los benjamines y alevines disputarán la siguiente competición en el XVIII Trofeo Jose Mª Ángel "Pitet" en Gandia el 18 de abril.