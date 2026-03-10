La primera edición del Concurs Internacional d'Arrossos Creatius reunirá en Oliva a 25 cocineros

La asociación Gastroliva, con el apoyo del ayuntamiento, promueve la primera edición del Concurs Internacional d'Arrossos Creatius. Se celebrará el 8 de junio en la zona de la Mitja Galta de la playa de Pau Pi.

El evento se presentó en rueda de prensa con la alcaldesa, Yolanda Pastor, el concejal de Turismo, Salvador Llopis, el presidente de Gastroliva, Mario Gorciu, y el coordinador del concurso, Toni Landete.

Llopis destacó la importancia de Oliva como referente gastronómico para atraer turismo. Mario Gorciu destacó el apoyo de toda la asociación Gastroliva para organizar el evento y el coordinador técnico Toni Landete se refirió al carácter internacional, “ya que tenemos más de 30 propuestas para participar sobre la mesa, algunas de ellas coincidiendo con la celebración días después del concurso de la Fideuà de Gandia”.

En el concurso se espera la participación de unos 25 cocineros, tanto nacionales como internacionales. Los emblemáticos arroces valencianos serán los protagonistas en esta cita que combinará la creatividad, el respeto por el producto y la técnica artesanal.

Durante la rueda de prensa se dio a conocer el logo de esta primera edición. Tanto el jurado como las bases para poder participar se presentarán durante las próximas semanas. En el acto estuvieron presentes el presidente de la Associació Gastronòmica Fideuà de Gandia, David Pardo, el promotor del Concurso de Arròs del Senyoret de Cullera, Fernando Piris y representantes de la Associació Gastrònomica Amics de les Coques d’Oliva apoyando esta iniciativa.