Ruth y Jessica, peluqueras de Gandia, a una semana de Fallas: "Para nosotras el día grande es la Ofrenda; trabajamos 20 horas seguidas"

Ruth Peiró tiene su establecimiento en el número 6 de la calle Mitja Galta de Benirredrà. Lleva 21 años de peluquera profesional y 25 años "haciendo moños" a falleras. Su censo actual es de 40 falleras, todas de comisiones falleras de Gandia menos una de Benirredrà.

La estilista destaca que, antes de la semana grande, el trabajo se centra en arreglar las mallas, que son los postizos del pelo de las falleras. Se trata, explica, de "lavarlas, secarlas y encerarlas. En definitiva, se trata de tenerlas preparadas para la semana de Fallas. Las falleras tienen hasta el 28 de febrero para traernos las mallas para que nosotras las podamos manipular".

Existe una agenda, que se abre en septiembre-octubre, para dar los turnos de la semana de Fallas. Durante el año, la faena es más llevadera. Se arregla a las falleras que deben ir a las presentaciones de las falleras mayores de Gandia, a las presentaciones de cada comisión o a las que van de visita a estas, normalmente los sábados o domingos desde después de la Fira i Festes hasta mediados de diciembre".

Según Ruth Peiró las mujeres que acuden a su peluquería para hacerse los moños son, mayoritariamente niñas, adolescentes y jóvenes, estas las que más. Mujeres más mayores las que menos. "Ahora noto un auge en las veinteañeras porque las fallas están de moda. Cada día hay más falleras y somos menos peluqueras. Yo no puedo acoger más falleras que las que tengo", comenta.

En Valencia, añade, "solo van a la peluquería un solo día y aguantan con los moños toda la semana grande, pero aquí es todos los días. Por las noches las falleras se deshacen los moños y al día siguiente hay que volver a hacerlo. Aquí están acostumbradas así y en Valencia sería imposible por el gran número de falleras que hay".

Cada día, más falleras y menos peluqueras

Ruth tiene claro que "cada día hay menos peluqueras que quieren hacer los moños a las falleras, a pesar de la gran demanda. Pero es que un trabajo de muchas horas en pocos días, una auténtica locura y no se puede abarcar el volumen de falleras que hay".

Para la peluquera que ejerce en Benirredrà "esta faena no sale rentable porque, encima, tienes que contratar a una ayudante, hay que trabajar muchas horas y está también el gasto de productos que se utilizan. Se cobran unos 50 euros por persona y día más los 20-25 que cuesta el arreglo de las mallas, que solo se paga una vez".

Jessica Sabater Estilistas se ubica en la calle Sant Ponç, de Gandia. Su propietaria, con tres décadas de experiencia profesional, es la peluquera de la fallera mayor de Gandia, Manuela Borrull, pero también de otras 70 falleras de la ciudad.

Si hablamos de la semana grande, "en Gandia empezamos el día 15 por la noche, de 22 horas a 14 horas, pero es el día de la ofrenda el de más carga. Empezamos a las 21.30 horas del día 17 hasta las 16 horas (4 de la tarde) del día 18, son, prácticamente, 20 horas seguidas". Es el día de más trabajo, sin parar, con una fallera cada 15 minutos. También es fuerte el día 16, pero el de la ofrenda es el que más.".

Jessica indica que "tengo contratada a una persona solo para la semana fallera y doy turnos en una agenda que abro en septiembre. La preferencia son las falleras mayores, las reinas y las cortes de honor, pero después ya atiendo a falleras rasas. Hay peluquerías que no quieren falleras porque las fallas son duras".

"Yo amo las fallas"

En los últimos años lleva "pelucadas" a siete falleras mayores de Gandia. El moño es el mismo para todas.

"A mí me merece la pena porque me gustan las fallas. Yo amo las fallas. Si no se tiene ese sentimiento, no se puede hacer esta faena. Es gratificante porque después las ves a las falleras y te sientes pagada. Mi peluquería está abierta a todas las mujeres, pero es verdad que mi vida laboral está marcada por la agenda fallera", subraya.

Para afrontar esta labor, comenta Jessica Sabater, "se necesita organización, mucha técnica y saber tus limitaciones, lo que puedes y no puedes hacer".