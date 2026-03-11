El AC Gandia de Halterofilia logra dos mínimas europeas en la Copa de España y un subcampeonato nacional universitario

El Atlético Club Gandia de Halterofilia ha firmado un destacado fin de semana de competición con presencia en dos importantes citas del calendario nacional: la Copa de España Iberdrola, disputada en Sevilla, y el Campeonato de España Universitario.

La gran noticia llegó en la Copa de España, donde dos levantadores del club consiguieron las marcas mínimas exigidas para participar en el próximo Campeonato de Europa Absoluto.

Laura Cháfer firmó una gran actuación en categoría absoluta, finalizando cuarta clasificada y alcanzando la mínima europea con un total olímpico de 215 kilogramos.

Michael Otero, del AC Gandia, en acción / AC Gandia

También logró la marca exigida Michael Otero, que en la toma de marcas para el Europeo Absoluto alcanzó los 251 kilogramos en total olímpico.

En la misma competición, Carmen Gallardo finalizó octava en categoría absoluta, mientras que Mario Corado fue noveno en categoría júnior, completando la representación del club gandiense en la cita nacional.

Doble éxito

Por otra parte, el Campeonato de España Universitario dejó también resultados destacados para el AC Gandia. Carmen Gallardo se proclamó subcampeona en la categoría de 53 kilogramos, firmando una excelente competición.

Noticias relacionadas

En la categoría de 77 kilogramos, Sandra Muñoz terminó cuarta clasificada, mientras que Mario Corado fue quinto en la categoría de 88 kilogramos. Lucas Tristán finalizó también quinto en la categoría de 98 kilogramos y Alba López cerró la participación del club con una quinta posición.