Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cancelaciones FallasFallero infantil BenimàmetTiempo FallasTransporte FallasTienda 9 MercadonaResultados MercadonaSalarios MercadonaDiscriminación Paterna
instagramlinkedin

El AC Gandia de Halterofilia logra dos mínimas europeas en la Copa de España y un subcampeonato nacional universitario

Laura Cháfer, Michael Otero y Carmen Gallardo brillan en las competiciones del fin de semana

Laura Cháfer, del AC Gandia, se clasifica para el Europeo absoluto

Laura Cháfer, del AC Gandia, se clasifica para el Europeo absoluto / AC Gandia

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El Atlético Club Gandia de Halterofilia ha firmado un destacado fin de semana de competición con presencia en dos importantes citas del calendario nacional: la Copa de España Iberdrola, disputada en Sevilla, y el Campeonato de España Universitario.

La gran noticia llegó en la Copa de España, donde dos levantadores del club consiguieron las marcas mínimas exigidas para participar en el próximo Campeonato de Europa Absoluto.

Laura Cháfer firmó una gran actuación en categoría absoluta, finalizando cuarta clasificada y alcanzando la mínima europea con un total olímpico de 215 kilogramos.

Michael Otero, del AC Gandia, en acción

Michael Otero, del AC Gandia, en acción / AC Gandia

También logró la marca exigida Michael Otero, que en la toma de marcas para el Europeo Absoluto alcanzó los 251 kilogramos en total olímpico.

En la misma competición, Carmen Gallardo finalizó octava en categoría absoluta, mientras que Mario Corado fue noveno en categoría júnior, completando la representación del club gandiense en la cita nacional.

Doble éxito

Por otra parte, el Campeonato de España Universitario dejó también resultados destacados para el AC Gandia. Carmen Gallardo se proclamó subcampeona en la categoría de 53 kilogramos, firmando una excelente competición.

Noticias relacionadas

En la categoría de 77 kilogramos, Sandra Muñoz terminó cuarta clasificada, mientras que Mario Corado fue quinto en la categoría de 88 kilogramos. Lucas Tristán finalizó también quinto en la categoría de 98 kilogramos y Alba López cerró la participación del club con una quinta posición.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
  2. Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años
  3. El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena
  4. La falla Roís de Corella de Gandia se disculpa por las molestias que puedan ocasionar: 'Las puertas de nuestra comisión están abiertas a todos
  5. Tavernes de la Valldigna se suma a Potries y convoca una concentración para exigir su centro de día para personas mayores fallido
  6. Las Fallas de Tavernes de la Valldigna responden al cambio de premios en la Cavalcada del Ninot de Carcaixent: 'La aceptación se produjo bajo una presión constante
  7. Los murciélagos encuentran refugio en Gandia y Oliva: Vecinos y alumnos se unen para evitar su extinción
  8. La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva

Oliva no dicta sentència: Hi haurà desempat en la semifinal de la Lliga CaixaBank de raspall: Montaner d'Almiserà vs Iván

Oliva no dicta sentència: Hi haurà desempat en la semifinal de la Lliga CaixaBank de raspall: Montaner d'Almiserà vs Iván

Laura Collado, del Club Atletismo Gandia Alpesa, 5ª de España en la categoría máster

Laura Collado, del Club Atletismo Gandia Alpesa, 5ª de España en la categoría máster

El AC Gandia de Halterofilia logra dos mínimas europeas en la Copa de España y un subcampeonato nacional universitario

El AC Gandia de Halterofilia logra dos mínimas europeas en la Copa de España y un subcampeonato nacional universitario

Un logro más de Gisela Ruano, del Club Halterofilia Tavernes: Se clasifica para el Mundial sub17

Un logro más de Gisela Ruano, del Club Halterofilia Tavernes: Se clasifica para el Mundial sub17

Carolina Pérez, primera presidenta de las Fallas de Tavernes de la Valldigna: "Espero que mi decisión anime a más mujeres a presentarse a la presidencia"

Carolina Pérez, primera presidenta de las Fallas de Tavernes de la Valldigna: "Espero que mi decisión anime a más mujeres a presentarse a la presidencia"

Los vecinos de Villalonga aplauden la limitación de camiones: «El tráfico era exagerado»

Los vecinos de Villalonga aplauden la limitación de camiones: «El tráfico era exagerado»

Enric Colomer, el veterinario de Gandia que contaba fábulas y relatos de animales

Enric Colomer, el veterinario de Gandia que contaba fábulas y relatos de animales

El PP de Gandia pide a Renfe que ponga autobuses entre Albal y València para los trenes de las 'mascletaes'

Tracking Pixel Contents