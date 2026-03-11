"El asesino de TikTok", la docuserie de Netflix que se adentra en la historia de Esther Estepa, desaparecida en Gandia

"Gandia, 2023. Esther Estepa desaparece. Su familia y amigos se embarcan en una investigación por cuenta propia que les lleva hasta un siniestro influencer". Así arranca "El asesino de TikTok, la docuserie de dos capítulos que, en pocos días, ya se ha convertido en la serie más popular de la plataforma. Desde su estreno, han sido cientas las personas que han visto estos dos capítulos.

En poco menos de dos horas, el documental explora uno de los casos más llamativos de España en los últimos años. La miniserie, que se estrenó el 6 de marzo, se adentra en el caso de José Jurado Montilla, también conocido como "Dinamita Montilla".

Detrás de ese creador de contenido tan popular en redes sociales, Montilla llevaba una doble vida.

La historia se inicia con la desaparición de Esther en Gandia. Su familia decide adentrarse en sus redes sociales para poder dar con ella. Nadie se imaginaba que detrás de este influencer se encontraba una persona que cometió su primer delito con 18 años.

Durante la década de los 80, ya se le habían atribuido cuatro asesinatos. En 1987, fue detenido y condenado a 128 años de prisión, pero finalmente fue puesto en libertad en 2013, por lo que regresó hasta Badajoz.

Durante los años siguientes, Montilla se escondió bajo la faceta de un creador de contenido que compartía sus viajes y reflexiones a través de sus redes. Sin embargo, detrás de ese influencer se escondía un asesino que buscaba a su siguiente víctima.

Redes para hacer daño a la víctima

El documental se centra en la historia de Esther. La víctima, de 42 años, permaneció desaparecida durante casi un año hasta que en junio sus restos fueron hallados en un paraje en el término municipal de Gandia, tal como adelantó Levante-EMV. No solo las asesinaba, sino que utilizaba sus redes para hacer más daño a la víctima.

Este se recreó grabando y difundiendo en su cuenta de la red social TikTok vídeos con el lugar donde yacía muerta su sexta víctima cuando solo él lo sabía. Además, llegó a enviar mensajes a la madre de Esther, en los que se hacía pasar por ella y le decía que se había ido a Argentina.

Nueve meses después regresó a la ciudad para despistar a la Policía. Montilla no solo documentó públicamente su regreso a la capital de la Safor, sino que, siguiendo un patrón macabro, le contó a sus seguidores que estaba repitiendo los pasos que había dado nueve meses antes con "mi amiga, la mujer más especial que he conocido nunca", a quien incluso llega a pedirle que "dé señales de vida".

Noticias relacionadas

Sus publicaciones permitieron a los agentes seguir su rastro y terminaron capturándolo. Se le acusa de haber asesinado a siete personas, aunque podría elevarse el número de víctimas. Este fue detenido en 2024 -diez días después de dejar la capital de la Safor-, aunque la investigación sigue su curso, ya que podría estar relacionado con otras muertes.