Buenos resultados de la base y derrota del primer equipo del Club Voleibol Real de Gandia en Elche

El primer equipo femenino del Club Voleibol Real de Gandia, Bollo Natural Fruit, dirigido por Alejandro Terrero, cayó por 3-1 en su visita a Salesianos Elche, en un encuentro en el que las realeras plantaron cara a uno de los equipos que lucha por las posiciones altas de la clasificación.

Pese al resultado, el conjunto de la Safor ofreció una buena imagen y volvió a contar con la aportación de las jugadoras de cantera Adriana Vercher, Neus Igualde y la juvenil Paula Malonda.

Al equipo senior le restan seis jornadas para asegurar la permanencia en Primera Autonómica, comenzando esta misma semana con dos compromisos importantes ante CV Gandia y CV Paterna Liceo. Fin de semana vital en la que el club espera contar con el aliento del público.

Bien por la cantera

En categorías de base, el balance fue muy positivo. El infantil El Saleroso, entrenado por Claudia Giménez, certificó matemáticamente la segunda posición de la liga tras vencer por 0-3 en la pista de Escuela 2 La Cañada, resultado que le da acceso a disputar la fase de ascenso a Primera Autonómica.

También destacó el cadete Bollo Natural Fruit, que sumó dos victorias consecutivas frente a Escuela 2 La Cañada (1-3) y Voley Quart (0-3), asegurando la continuidad del club una temporada más en Segunda Autonómica.

Por su parte, el alevín de rendimiento Saforwifi, dirigido por Alba Olivares, mantiene el liderazgo en solitario en la segunda fase de la competición, quedando pendiente una última jornada para confirmar su clasificación para la Final Autonómica.