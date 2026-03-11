Calendario pirotécnico de las Fallas 2026 de Gandia: Fechas, horas y lugares de los espectáculos de fuego

El Ayuntamiento de Gandia ha presentado el programa de espectáculos pirotécnicos para las Fallas 2026, que llenarán la ciudad de luz, color y emoción. Uno de los momentos más esperados será la "Nit del Foc", el sábado por la noche al parque Ausiàs March, donde un espectáculo de fuegos artificiales iluminará el cielo de Gandia a cargo de la pirotecnia Pablo.

Las celebraciones continuarán con las "mascletaes" previstas del 15 al 19 de marzo en la avenida Marqués de Campo, a cargo de pirotecnias como Borredà y Pirotecnia del Mediterráneo.

Todo lo que hay que saber

El calendario es el siguiente:

