Calendario pirotécnico de las Fallas 2026 de Gandia: Fechas, horas y lugares de los espectáculos de fuego
La agenda se extiende del sábado 14 al jueves 19 de marzo
El Ayuntamiento de Gandia ha presentado el programa de espectáculos pirotécnicos para las Fallas 2026, que llenarán la ciudad de luz, color y emoción. Uno de los momentos más esperados será la "Nit del Foc", el sábado por la noche al parque Ausiàs March, donde un espectáculo de fuegos artificiales iluminará el cielo de Gandia a cargo de la pirotecnia Pablo.
Las celebraciones continuarán con las "mascletaes" previstas del 15 al 19 de marzo en la avenida Marqués de Campo, a cargo de pirotecnias como Borredà y Pirotecnia del Mediterráneo.
Todo lo que hay que saber
El calendario es el siguiente:
- Sábado, 14 de marzo, a las 12 de la noche "Nit del Foc" en el parque Ausiàs March a cargo de la Pirotecnica Pablo.
- Domingo, 15 de marzo, a las 14 horas, "Mascletà", en la Renfe (Avenida Marqués de Campo). Pirotecnica del Mediterráneo.
- Lunes, 16 de marzo, a las 14 horas, "Mascletà", en la Renfe (Avenida Marqués de Campo). Pirotecnia Borredà.
- Martes, 17 de marzo, a las 14 horas, "Mascletà", en la Renfe (Avenida Marqués de Campo). Pirotecnia Borredà.
- Miércoles, 18 de marzo, a las 14 horas, "Mascletà", en la Renfe (Avenida Marqués de Campo). Pirotecnica del Mediterráneo.
- Jueves, 19 de marzo, a las 14 horas, "Mascletà", en la Renfe (Avenida Marqués de Campo). Pirotecnia Borredà.
