Carlos Ripoll, del Club Tenis Bellreguard, campeón del Circuito ITF Mundial Senior
El deportista gandiense también es un juez destacado en el deporte del tenis
La semana pasada se disputó en el Club de Tenis los Pinos de Xàbia-Jávea el torneo del Circuito ITF Mundial Senior con el triunfo en la categoría de +60 del gandiense Carlos Ripoll, jugador del Club Tenis Bellreguard.
Ripoll se proclama campeón tras ganar en la final al cabeza de serie número 1 y máximo favorito, José Luis Villuenda, por un doble 6-2.
Ripoll ya fue el año pasado campeón en su último año de la categoría +55 en las pistas de la Academia de Juan Carlos Ferrero en Villena y también fue finalista en el torneo +55 de Jávea, consiguiendo situarse entre los 300 mejores del ranking mundial de su categoría. Este año, al cambiar de categoría, de +55 a +60, ya ha triunfado en el primer torneo del año.
Toda una autoridad
Carlos Ripoll es, además, Juez Árbitro y Supervisor de torneos, considerado entre los mejores de la Comunitat Valenciana, pero es que también es el presidente del Comité de Árbitros de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana.
Es uno de los jueces-árbitros que más torneos hace a lo largo de toda la temporada de circuitos nacionales, juveniles, profesionales y autonómicos.
También es el máximo responsable de la formación de los capitanes de los distintos equipos de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana, donde imparte cursillos y es también consultor de reglamento de todo lo relacionado con el tenis.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
- Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años
- El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena
- La falla Roís de Corella de Gandia se disculpa por las molestias que puedan ocasionar: 'Las puertas de nuestra comisión están abiertas a todos
- Tavernes de la Valldigna se suma a Potries y convoca una concentración para exigir su centro de día para personas mayores fallido
- Las Fallas de Tavernes de la Valldigna responden al cambio de premios en la Cavalcada del Ninot de Carcaixent: 'La aceptación se produjo bajo una presión constante
- Los murciélagos encuentran refugio en Gandia y Oliva: Vecinos y alumnos se unen para evitar su extinción
- La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva