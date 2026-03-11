Carlos Ripoll, del Club Tenis Bellreguard, campeón del Circuito ITF Mundial Senior

La semana pasada se disputó en el Club de Tenis los Pinos de Xàbia-Jávea el torneo del Circuito ITF Mundial Senior con el triunfo en la categoría de +60 del gandiense Carlos Ripoll, jugador del Club Tenis Bellreguard.

Ripoll se proclama campeón tras ganar en la final al cabeza de serie número 1 y máximo favorito, José Luis Villuenda, por un doble 6-2.

Ripoll ya fue el año pasado campeón en su último año de la categoría +55 en las pistas de la Academia de Juan Carlos Ferrero en Villena y también fue finalista en el torneo +55 de Jávea, consiguiendo situarse entre los 300 mejores del ranking mundial de su categoría. Este año, al cambiar de categoría, de +55 a +60, ya ha triunfado en el primer torneo del año.

Toda una autoridad

Carlos Ripoll es, además, Juez Árbitro y Supervisor de torneos, considerado entre los mejores de la Comunitat Valenciana, pero es que también es el presidente del Comité de Árbitros de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana.

Es uno de los jueces-árbitros que más torneos hace a lo largo de toda la temporada de circuitos nacionales, juveniles, profesionales y autonómicos.

También es el máximo responsable de la formación de los capitanes de los distintos equipos de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana, donde imparte cursillos y es también consultor de reglamento de todo lo relacionado con el tenis.