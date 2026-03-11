Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cancelaciones FallasFallero infantil BenimàmetTiempo FallasTransporte FallasTienda 9 MercadonaResultados MercadonaSalarios MercadonaDiscriminación Paterna
instagramlinkedin

Carlos Ripoll, del Club Tenis Bellreguard, campeón del Circuito ITF Mundial Senior

El deportista gandiense también es un juez destacado en el deporte del tenis

Carlos Ripoll, con el trofeo de campeón

Carlos Ripoll, con el trofeo de campeón / Levante-EMV

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

La semana pasada se disputó en el Club de Tenis los Pinos de Xàbia-Jávea el torneo del Circuito ITF Mundial Senior con el triunfo en la categoría de +60 del gandiense Carlos Ripoll, jugador del Club Tenis Bellreguard.

Ripoll se proclama campeón tras ganar en la final al cabeza de serie número 1 y máximo favorito, José Luis Villuenda, por un doble 6-2.

Ripoll ya fue el año pasado campeón en su último año de la categoría +55 en las pistas de la Academia de Juan Carlos Ferrero en Villena y también fue finalista en el torneo +55 de Jávea, consiguiendo situarse entre los 300 mejores del ranking mundial de su categoría. Este año, al cambiar de categoría, de +55 a +60, ya ha triunfado en el primer torneo del año.

Toda una autoridad

Carlos Ripoll es, además, Juez Árbitro y Supervisor de torneos, considerado entre los mejores de la Comunitat Valenciana, pero es que también es el presidente del Comité de Árbitros de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana.

Es uno de los jueces-árbitros que más torneos hace a lo largo de toda la temporada de circuitos nacionales, juveniles, profesionales y autonómicos.

Noticias relacionadas

También es el máximo responsable de la formación de los capitanes de los distintos equipos de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana, donde imparte cursillos y es también consultor de reglamento de todo lo relacionado con el tenis.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
  2. Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años
  3. El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena
  4. La falla Roís de Corella de Gandia se disculpa por las molestias que puedan ocasionar: 'Las puertas de nuestra comisión están abiertas a todos
  5. Tavernes de la Valldigna se suma a Potries y convoca una concentración para exigir su centro de día para personas mayores fallido
  6. Las Fallas de Tavernes de la Valldigna responden al cambio de premios en la Cavalcada del Ninot de Carcaixent: 'La aceptación se produjo bajo una presión constante
  7. Los murciélagos encuentran refugio en Gandia y Oliva: Vecinos y alumnos se unen para evitar su extinción
  8. La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva

Sami Naïr protagonitzarà este dijous la sèptima edició de Gandia Pensa

Carlos Ripoll, del Club Tenis Bellreguard, campeón del Circuito ITF Mundial Senior

Carlos Ripoll, del Club Tenis Bellreguard, campeón del Circuito ITF Mundial Senior

Sami Naïr protagonizará este jueves la séptima edición de Gandia Pensa

El Club Tir Esportiu Tot Plat domina en la Copa Presidente de Armas Históricas

El Club Tir Esportiu Tot Plat domina en la Copa Presidente de Armas Históricas

Buenos resultados de la base y derrota del primer equipo del Club Voleibol Real de Gandia en Elche

Buenos resultados de la base y derrota del primer equipo del Club Voleibol Real de Gandia en Elche

La Cursa de la Dona Vocky Foods de Gandia 2026 está próxima: Ya hay cartel oficial y autora

La Cursa de la Dona Vocky Foods de Gandia 2026 está próxima: Ya hay cartel oficial y autora

Miércoles de fútbol en la Safor: Partidos importantes para la UE Tavernes, CF Gandia, CF Simat y UD Oliva

Miércoles de fútbol en la Safor: Partidos importantes para la UE Tavernes, CF Gandia, CF Simat y UD Oliva

Oliva no dicta sentència: Hi haurà desempat en la semifinal de la Lliga CaixaBank de raspall: Montaner d'Almiserà vs Iván

Oliva no dicta sentència: Hi haurà desempat en la semifinal de la Lliga CaixaBank de raspall: Montaner d'Almiserà vs Iván
Tracking Pixel Contents