Carolina Pérez, primera presidenta de las Fallas de Tavernes de la Valldigna: "Espero que mi decisión anime a más mujeres a presentarse a la presidencia"

"Mi padre siempre decía que, si alguna vez una mujer llegaba a ser la primera presidenta de la Junta Local Fallera de Tavernes de la Valldigna, esa sería yo porque ya llevaba muchos años y conocía el funcionamiento". Y así ha sido. Carolina Pérez se convirtió a finales de mayo en la primera mujer en ostentar este cargo en la localidad. Sin ser consciente de ello, su decisión "de última hora" ha terminado convirtiéndose en un gesto a favor de la igualdad. "Espero que mi decisión abra la puerta a que se presenten más mujeres. Siempre tiene que haber alguien que dé el primer paso", afirma.

"Mi idea no era presentarme", bromea, ya que, como ella misma explica, este año su hijo es el presidente infantil de la falla Cambro. "Yo quería disfrutar de la presidencia, pero, al ver que no salía nadie, era consciente de que se tendría que crear una gestora y veía muy difícil que pudiese salir adelante la figura de la fallera mayor, ya que alguien tiene que coordinar el trabajo", explica. Tras ampliarse el plazo y no recibir ninguna candidatura, Pérez, que ya ha formado parte durante varios años de la Junta Local Fallera, decidió dar el paso tras reunirse con los presidentes de las seis comisiones.

"Hablé con ellos y les pedí acompañar a mi hijo en algunso actos. Les pareció bien y, por lo tanto, me presenté", recuerda, al tiempo que añade entre risas que la decisión surgió "durante una conversación de coche en un viaje a una gala fallera en Utiel".

El apoyo de su entorno ha sido fundamental para lograr la conciliación familiar. De hecho, fueron ellos los que le animaron a tomar la decisión, aunque le recordaron que "podría perderse algunos actos de su hijo como presidente". Sin embargo, la situación ha sido totalmente distinta. En sus palabras, "estoy en todos los actos. Estoy de otra manera, pero estoy. Por ejemplo, el día de la entrega de premios estaré y en la Ofrenda lo veré desfilar desde la primera fila. En su presentación pude estar como madre y le he acompañado en todos los actos infantiles". Añade: "Es una manera bonita de compartir su año".

Pérez agradece la relación con el resto de presidentes de las distintas comisiones. Ella misma afirma sentirse "muy involucrada". Sin embargo, en algunos actos, ha tenido que explicar que ella no es la fallera mayor, sino la presidenta de la junta vallera. "Cuesta desvincular la imagen de la presidenta de la figura de la fallera mayor. Al ser mujer, creen que soy la fallera mayor", recalca. Sin embargo, indica que si en todas las comisiones ya hay vicepresidentas, tesoreras o secretarias, también una mujer puede ostentar la presidencia. "Las Fallas evolucionan", insiste. Por ello, anima a todas esas mujeres que quieran dar el paso: "Ahora ya saben cómo funciona y han visto que una mujer también puede acompañar a la fallera mayor".

La presidenta también fue fallera mayor de Tavernes, vocal, secretaria y ha compartido la gestora de Juntal Local con otras dos personas durante la pandemia. "Solo me queda ser corte de honor de la fallera mayor, aunque ya no puedo. A mi currículum le falta ser presidenta de falla, pero cuando pasen estos dos años creo que me voy a coger un tiempo de descanso", afirma.

"Que sean unas Fallas tranquilas"

Pérez aprovecha para poner en valor "todo el trabajo que no se ve" para que los falleros y las falleras disfruten de las fiestas. Su deseo, como el de todo el colectivo, es que el tiempo respete estos días tan esperados. "¿Qué más nos queda por pasar tras una dana, una pandemia y el incendio de Campanar? ¿Un tornado?", se pregunta. "Solo espero que sean unas Fallas tranquilas, no solo por la lluvia sino también por el viento porque el agua moja, pero el viento puede ser muy peligroso", señala. Pese a ello, la presidenta desea que sean unas "fiestas para el recuerdo".