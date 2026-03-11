El Club Tir Esportiu Tot Plat domina en la Copa Presidente de Armas Históricas

Cheste ha acogido la II Fase de la Copa Presidente de Armas Históricas en la modalidad de tiro al plato, en la que han participado los deportistas del Club Tir Esportiu Tot Plat.

La competición en sus modalidades de Manton y Lorenzoni se ha realizado en un día realmente difícil y duro por la adversa meteorología con lluvia incesante durante el desarrollo de las dos pruebas.

En la modalidad Manton, tiro al plato con escopeta de avancarga de encendido de chispa, en escopeta original Francisco Badenes Fuertes consigue la primera posición.

Más triunfos

En escopetas réplica de la modalidad, Juan Luis Martín Escrivá consigue la primera posición, siendo segundo Pedro Palop Campos y tercero Manuel Martín, todos ellos del Club Tir Esportiu Tot Plat de Gandia-La Safor.

En la modalidad de Lorenzoni, tiro al plato con escopeta de avancarga de encendido de percusión, en escopeta original Francisco Badenes consigue una segunda posición. En escopeta réplica repiten podio Juan Luís Martín, siendo segundo Pedro Palop y tercera posición de Andrea Gerosa.

La competición tiene carácter clasificatorio y puntuable para el ranking 2026, del que saldrán los miembros componentes de la selección Española.