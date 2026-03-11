Costas autoriza la limpieza de la playa natural de Xeraco y parte de l'Auir antes de la nidificación del chorlitejo

El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Demarcación de Costas, ha autorizado a los ayuntamientos de Xeraco y de Gandia a que entren máquinas en las playas de la Goleta y de l'Auir, respectivamente, para limpiar esta parte del litoral, en una extensión de algo más de un kilómetro desde la desembocadura del río Vaca.

Es la primera vez que Costas da este permiso antes de que empiece el periodo de nidificación del chorlitejo patinegro, en valenciano "corriolet", que lleva asociadas numerosas restricciones desde su entrada en vigor, este domingo, 15 de marzo, hasta el 1 de julio, entre ellas la de no usar medios mecánicos para limpiar las playas o no instalar chiringuitos.

La actuación se está realizando esta misma semana con medios de la Diputación de València y fue una propuesta lanzada por el alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, que a su vez es diputado provincial de Medio Ambiente.

Las labores las financia la Diputación. / Levante-EMV

Mascarell, en primer lugar, se dirigió por carta al Ministerio, y además animó a Gandia a que hiciera lo propio. Tras obtener los permisos, movilizó los recursos de la Diputación, que financian la actuación. "La limpieza era muy necesaria", comenta Mascarell, porque tras los consecutivos temporales de levante hay numerosos restos, cañas e incluso ruedas de vehículos. Acabará antes del domingo.

Conflicto por el linde

La medida, por tanto, se ha adoptado por consenso, a pesar de que los dos ayuntamientos mantienen un litigio administrativo y judicial por el linde municipal justo en esta zona de l'Auir.

Preguntado por este asunto, el alcalde de Xeraco lamentó que Gandia "se gaste dinero en recursos judiciales", y expresó su convencimiento de que "acabarán ganando" esta batalla territorial. La última novedad sobre este asunto fueron las declaraciones del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, en diciembre, quien tildó de "chapuza administrativa" la decisión de la Generalitat de dar a Xeraco un tramo de esta playa virgen.