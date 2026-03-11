Costas autoriza la limpieza de la playa natural de Xeraco y parte de l'Auir antes de la nidificación del chorlitejo
La Diputación realiza trabajos en la zona a instancias del alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, antes de que entre este domingo en vigor el periodo de prohibiciones
Mascarell se pronuncia sobre el litigio con Gandia: "Es una lástima que se gasten dinero en recursos porque acabaremos ganando"
El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Demarcación de Costas, ha autorizado a los ayuntamientos de Xeraco y de Gandia a que entren máquinas en las playas de la Goleta y de l'Auir, respectivamente, para limpiar esta parte del litoral, en una extensión de algo más de un kilómetro desde la desembocadura del río Vaca.
Es la primera vez que Costas da este permiso antes de que empiece el periodo de nidificación del chorlitejo patinegro, en valenciano "corriolet", que lleva asociadas numerosas restricciones desde su entrada en vigor, este domingo, 15 de marzo, hasta el 1 de julio, entre ellas la de no usar medios mecánicos para limpiar las playas o no instalar chiringuitos.
La actuación se está realizando esta misma semana con medios de la Diputación de València y fue una propuesta lanzada por el alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, que a su vez es diputado provincial de Medio Ambiente.
Mascarell, en primer lugar, se dirigió por carta al Ministerio, y además animó a Gandia a que hiciera lo propio. Tras obtener los permisos, movilizó los recursos de la Diputación, que financian la actuación. "La limpieza era muy necesaria", comenta Mascarell, porque tras los consecutivos temporales de levante hay numerosos restos, cañas e incluso ruedas de vehículos. Acabará antes del domingo.
Conflicto por el linde
La medida, por tanto, se ha adoptado por consenso, a pesar de que los dos ayuntamientos mantienen un litigio administrativo y judicial por el linde municipal justo en esta zona de l'Auir.
Preguntado por este asunto, el alcalde de Xeraco lamentó que Gandia "se gaste dinero en recursos judiciales", y expresó su convencimiento de que "acabarán ganando" esta batalla territorial. La última novedad sobre este asunto fueron las declaraciones del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, en diciembre, quien tildó de "chapuza administrativa" la decisión de la Generalitat de dar a Xeraco un tramo de esta playa virgen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
- Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años
- El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena
- La falla Roís de Corella de Gandia se disculpa por las molestias que puedan ocasionar: 'Las puertas de nuestra comisión están abiertas a todos
- Tavernes de la Valldigna se suma a Potries y convoca una concentración para exigir su centro de día para personas mayores fallido
- Las Fallas de Tavernes de la Valldigna responden al cambio de premios en la Cavalcada del Ninot de Carcaixent: 'La aceptación se produjo bajo una presión constante
- Los murciélagos encuentran refugio en Gandia y Oliva: Vecinos y alumnos se unen para evitar su extinción
- La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva