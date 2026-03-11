La Cursa de la Dona Vocky Foods de Gandia 2026 está próxima: Ya hay cartel oficial y autora

El cartel de la XVII Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia es obra de la ilustradora gandiense Raquel Meseguer. La obra juega en varios de sus elementos con el azul, el color escogido por votación popular para la camiseta de este año, y sitúa en el centro a dos mujeres, vestidas con de color rosa y verde, felices tras haber completado la carrera y unidas por la complicidad, el respeto y el deporte. "El espectador puede imaginar la relación que quiera entre ellas", matiza la autora.

Por primera vez un cartel de la Cursa incorpora espacios, arquitecturas y edificios emblemáticos de Gandia, fácilmente reconocibles como el ayuntamiento, la pasarela peatonal, el Mercat Municipal del Prado, el paseo de les Germanies y su fuente, la Colegiata, o las Esclavas como punto de salida. También se incluye la fábrica de Vicky Foods, como empresa comprometida con el fomento del deporte. Entre medias de estos, más mujeres participantes haciendo todo este circuito, y otras personas animando.

La técnica es íntegramente ilustración digital. La obra es versátil y se puede adaptar fácilmente a internet y a las redes sociales, y a otros formatos, como los tótems que se verán próximamente por las calles de Gandia o las camisetas de la Cursa, tanto la oficial como la de los entrenamientos.

Raquel Meseguer, de 30 años, se formó en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. También tiene un máster universitario en ESO y Bachillerato, en la especialidad de Dibujo. En el ámbito del diseño gráfico ha trabajado para el Ayuntamiento de Gandia, realizando numerosos encargos para eventos, como los carteles de la Fira del Motor de 2025, y la de la Fira del Motor d’Ocasió, ese mismo año en la playa.

El cartel de la Cursa de la Dona de Gandia 2026 / Raquel Meseguer

La XVII Cursa de la Dona Vicky Foods se celebrará el próximo domingo, 26 de abril. Está organizada por el CA Safor Teika y cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Gandia y Benirredrà, además de diversas entidades vecinales y deportivas, y la Fundación Vicky Foods como patrocinador principal.

La carrera discurrirá por las calles de Gandia y Benirredrà, por un circuito urbano de 5,9 km. La salida será a las 10.30 horas desde la avenida de Les Esclaves y la meta será en el mismo espacio. Para finalizar el evento tendrá lugar un festival aeróbico y entrega de trofeos. La prueba estará controlada por la empresa Crono4Sports con el sistema de chip desechable.

Tramos de inscripciones

El plazo de inscripción acabará el 21 de abril. El precio del primer tramo es de 8 euros (7 euros, más 1 euro solidario), que se mantendrá hasta el 14 de abril. Del 15 de abril al 21 de abril subirá a 12 euros (10 euros, más 2 euros solidarios). Pueden realizarse en la web oficial (cursadeladonagandia.com) y en los puntos físicos de establecimientos colaboradores.