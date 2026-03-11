Enric Colomer, el veterinario de Gandia que contaba fábulas y relatos de animales

Corría el 25 de noviembre de 1994, a apenas un mes de la Navidad, cuando el veterinario gandiense Enric Colomer Rocher tomó la decisión de remitir una carta a la compañia Walt Disney. Su intención era proponerles la adaptación de sus relatos breves escritos en 1990 bajo el título «Cosas de Animates», su primer Iibro.

En junio de aquel mismo año, Disney había estrenado «El Rey León» con éxito arrollador, lo que motivó a Colomer a intentar que su nuevo escrito, fruto de la experiencia acumulada en su profesión, se convirtiera en un relato animado. Según explicaba: «Mi experiencia me ha impulsado a manifestar estas vivencias, convencido de que en elf as se pueden encontrar cosas curiosas que pueden interesamos y producimos satisfacciones».

La empresa del ratón Mickey tardó un año en responder. En diciembre de 1995, le comunicaron que no habían localizado el documento enviado desde Gandia tras una bísqueda exhaustiva. Añadían, además, que la política de la empresa no permitía aceptar material literario no solicitado, ya que sus proyectos se creaban internamente para evitar posibles conflictos de autoría.

Pese a la negativa de Disney, Colomer no se desalentó y siguió adelante con su sueño de escribir. A partir de entonces, decidió publicar él mismo sus trabajos, que abarcaron desde la temática local hasta textos novelados. A su muerte, dejaría varios borradores de novelas que quedaron en suspenso, sin publicar.

Enric Colomer Rocher nació en Gandia en 1928, en el seno de una familia trabajadora vinculada a la tierra ya la hostelería local. Sus padres, Francisco Colomer Saiz y Maria Rocher Pastor, regentaron el Hotel Comercio y, posteriormente, el Bar París. Su madre gozó de un enorme prestigio, entre los conocidos de la familia y asiduos de sus establecimientos, por ser una espléndida cocinera al uso de esa época.

El veterinario gandiense Enric Colomer junto a su familia. / Levante-EMV

Tras sus estudios, desarrolló su carrera como veterinario, trabajando en sus comienzos en compañias como Sander y Avidesa, sin dejar de lado diversos proyectos empresariales. Finalmente, durante su retiro laboral, inició su proceso literario escribiendo sobre todo lo experimentado en sus 33 años de vida profesional.

Su mundo literario se divide en tres áreas: la primera recoge sus conocimientos sobre el mundo animal, base de su oficio como doctor veterinario (carrera que estudió en Zaragoza allá por los años cincuenta). La segunda, fruto de su convicción cristiana, se centra en su fuerte vocación mariana. Finalmente, un tercer bloque fusiona sus vivencias con una apasionante imaginación a través de la trama novelada. De esta faceta surgieron manuscritos como «Fa/sa apariencia» (1998), «Una vida entre sombras» y «Silvestre» (2010), obras sustentadas en el contexto social de la época que quedaron sin sus últimas correcciones tras su fallecimiento.

En sus inicios como contador de fábulas, participó en diversos certámenes, de relatos cortos, obteniendo un diploma de honor en el Ill Certamen Literario de la Obra Social de Caja Madrid por su trabajo titulado «El Ávaro».

«Cosas de Animates» (1991), su primer Iibro, contiene 22 relatos donde desgrana anécdotas de su profesión. Según el mismo argumentaba: «el contacto con lo humano ofrece múltiples anécdotas que posibilitan volver a vivirlas». Un ejemplo es el relato protagonizado par el conocido guitarrista Salvador García «Panxaverda». Colomer lo tuvo coma maestro de solfeo en las Escuelas Pías de Gandia y, años después, ya como veterinario, «Panxaverda» se convirtió en su primer cliente al requerir sus servicios para atender a una vaca lechera propiedad del famoso músico.

El veterinario gandiense Enric Colomer- / Levante-EMV

Los animales fueron su campo de oficio y su sensibilidad vital. Las horas de trabajo le proporcionaron una profunda pericia sobre sus pacientes, y ese contacto directo le aportó el molde necesario para crear sus episodios fabulados.

En 1994, Colomer recibió el encargo de plasmar la historia de siete jóvenes gandienses que, el 5 de junio de 1937, siguiendo sus ideales, decidieron huir de Gandia para pasarse al bando nacional. Su huida par mar duró tres largas noches hasta arribar al puerto de Ibiza. Este hecho pasó prácticamente inadvertido, pues ni la prensa de la época se hizo eco del suceso. Entre ellos se encontraba Juan Lorente Garcia -quien años después sería alcalde de la ciudad entre 1958 y 1971-, y quien pidió a Colomer que escribiese el relato.

En 1995, cuenta con la colaboración del ayuntamiento para publicar su Iibro más popular, «Fulles Seques». La obra integra 16 relates de sabor local. Colomer explicaba que las fuentes procedían de los archivos municipales, de testimonios familiares y de su propio recuerdo personal. Entre sus páginas recupera figuras coma el artista del Grau, Pascual Palones, el «Caporal» Josep Pastor Gómez -fallecido en la guerra de Marruecos-. el Profesor Caba, o el coronel republicano Andreu Estrugo Melo (perteneciente a la Columna Gandia), también, Rafael Oller, a quien definió como el «último bohemio» local por sus costumbres libres.

De igual modo, Colomer incluye otros relates descriptivos en los que plasma momentos de gran calado histórico para la ciudad, como el que dedica al Monasterio de San Jerónimo de Cotalba o al popular Parador de les Tartanes. En este último, relata el nacimiento del colectivo que puso en funcionamiento la «Marina Gandiense», la primera línea de autobuses de nuestra ciudad.

En el ano 2001, completó su crónica localista recuperando la mítica vida y muerte del popular Legionario Bernabeu, figura de la Gandia de los años 20 que aún conserva una calle en su honor. El veterinario describe su semblanza tomando coma referencia las textos que el propio Bernabeu enviaba a su familia a través del periódico local, La Revista de Gandia, durante el periodo (1921-1923) en que estuvo destinado en la Legión Extranjera, participando activamente en la Guerra del Rif; desde allí remitía sus célebres artículos firmados como «El Legionario gandiense»»

En concordancia con su fe, Colomer se adentró en el mundo de las diferentes advocaciones marianas con su obra «El Libro de la Virgen», publicado en 1998. En el plasma, de forma natural, la historia y la leyenda de las advocaciones de la Virgen María que llegaron a su conocimiento, especialmente las menos divulgadas. Según sus propias palabras: «No sé con certeza hasta dónde llega la historia y cuñando empieza la leyenda».

Se trata de 21 relatos que arrancan con el referente a la Virgen de Gracia radicada en nuestro Monasterio de Santa Clara, donde también estuvo ubicada nuestra señora del Tránsito, o la Virgen de la Escalera, localizada en uno de los oratorios del convento de San Roque, llamada así por su proximidad a la escalera principal.

Colomer dedica un capítulo a la Virgen de los Desamparados, patrona de Gandia. En este relato reseña el secuestro de uno de los hijos de la familia de Nicolas Lapeyre Merle y Antonia Pouquet Roman, una de las familias mas prósperas de la época. En agradecimiento por encontrar al niño sano y salvo, la familia cumplía su promesa y donó a la Colegiata de Gandia la construcción de una Capilla en honor a la Virgen.

En este singular contenido de historias o leyendas, como él apunta, Colomer no se olvida de Nuestra Señora del Rebollet, venerada tanto en Oliva como en La Font d’En Carrós, o de la imagen de la Virgen del Milagro que, desde Valencia, fue regalada por un ermitaño a la hermana de San Francisco de Borja, Leonor de Borja. Al morir este singular personaje, la imagen fue trasladada al palacio Ducal, luego al convento de Santa Clara y, finalmente, recaló en el convento de las Reales Descalzas de Madrid, donde permanece actualmente.

En su corta, pero interesantísima producción literaria localista, Enric Colomer no podía ignorar a la familia más insigne de la ciudad; los Borja. Este trabajo surgió a propuesta del Círculo de Amigos de San Francisco de Borja, en el marco del V Centenario del nacimiento de Francesc de Borja celebrado en el año 2010, proyecto al que Colomer dedicó dos años de investigación.

Bajo el título «El Ducado de Gandia y los Borja», el autor repasa la trayectoria de la familia desde el primer duque -incluyendo la etapa de Alfons el Vell- hasta la duquesa de aquel momento (junio de 2009), Ángela Maria Tellez-Giron y Duque de Estrada, analizando con especial interés la mítica figura del duque santo.

Enric Colomer Rocher falleció en febrero de 2017, a los 89 años, dejando diversos manuscritos de las novelas escritas en sus últimos años, cumpliendo así su gran anhelo de dedicar su tiempo al mundo de las letras.