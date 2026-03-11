La falla Prado de Tavernes de la Valldigna se acuerda de sus vecinos durante los días grandes: "Somos conscientes de la dificultad para aparcar"
"Queremos compartir el esfuerzo y la ilusión de todo el año con vosotros", señalan
Las distintas fallas de la Safor son conscientes de la situación que genera entre los vecinos el cierre de calles, el montaje de las carpas o la presencia de falleros y falleras en la vía hasta altas horas de la madrugada.
La falla Roís de Corella de Gandia ya emitió hace unos días un comunicado en sus redes sociales en el que pedían perdón a sus vecinos y vecinas por las molestias que pudieran ocasionar y ponían en valor todo el trabajo realizado durante estos meses para disfrutar de la semana grande.
Ahora ha sido la falla Prado de Tavernes de la Valldigna quien también ha lanzado un mensaje a los residentes de la zona. La entidad ha explicado que la carpa ya está plantada en la calle, por lo que "la falla ya está en marcha para vivir la semana fallera".
En el texto alegan ser conscientes de que "los días de fiesta comportan cambios en el tráfico, dificultades para aparcar y un poco más de ruido". "Por eso, os pedimos disculpas por las molestas que os podamos ocasionar y os agradecemos de corazón vuestra comprensión y paciencia", añaden.
La comisión quiere "compartir el esfuerzo y la ilusión de todo el año con vosotros". "Las puertas de nuestra carpa están abiertas para todo el pueblo, por lo que nos gustaría mucho que os acercarais a hacer 'comboi' y disfrutar de la fiesta con nosotros", concluyen.
Comunicado desde Gandia
La falla Roís de Corella también pedía perdón por las molestias y reivindicaba la importancia de esta fiesta en la localidad.
La comisión señalaba en el texto difundido que "las Fallas forman parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y de la vida de nuestros barrios". Recuerdan que detrás de cada acto "hay meses de trabajo, ilusión y esfuerzo de muchos falleros y falleras que trabajan para que estas fiestas llenen el barrio de alegría, convivencia y tradición".
