Las Fallas de Gandia viven su momento más dulce: El censo sube un 8% en un año

Es algo que se percibe en la calle cada vez que llegan las Fallas de Gandia, pero también lo constatan las estadísticas. Superados los peores años de la pandemia de coronavirus, 2021, el censo fallero sigue subiendo, como síntoma de la recuperación económica de la fiesta. Este año son 6.523 falleros entre las 23 comisiones de la ciudad, lo que supone un incremento interanual del 8%, cuando se registraron un total de 6.037.

Los datos se expusieron, entre otros asuntos, en la asamblea general ordinaria celebrada el martes en el Museu Faller.

Las agrupaciones más numerosas son Màrtirs y Vilanova, con cerca de 700 falleros cada una. Actualmente Màrtirs sigue sin aceptar a nuevos miembros. Vilanova también estuvo varios meses con esta misma restricción, pero tras mudarse al nuevo casal, en la calle Sant Rafael, la ha levantado. A esa misma calle, junto al Torreó del Pi, traslada Vilanova su carpa este año, y puede que sea una «prueba piloto» para que en 2027 se instalen ahí los propios monumentos falleros.

El presidente de la comisión, Alejandro Bañuls, ya ha dejado a puerta abierta a esta opción. Y es que la agrupación debe afrontar cada año un enorme gasto en medidas de seguridad para las fincas colindantes, como telas ignífugas. Además, tras ocho años logrando el premio a la mejor falla, quiere volar más alto, y no verse limitada por el emplazamiento actual.

Mercat también ve como engrosa su lista de falleros. Y eso se traducirá este año en el aumento de tamaño de su carpa. Este año tendrán dos; una al lado del ayuntamiento, y otra detrás, ocupando el resto de la plaza de la Vila, que el año pasado estaba en obras.

El aumento de falleros empieza a desbordar también algunos actos de la programación oficial, como l’Ofrena. Este año se celebrará en una tarde, el miércoles 18, pero si acaba pasadas las 22 horas, en 2027 se hará en dos jornadas. Es el acuerdo al que se llegó hace unos meses en la asamblea fallera.

En Oliva sucede un fenómeno similar, y sus siete comisiones acumulan 1.445 miembros en 2026 frente a los 1.207 de 2025, como ya informó este periódico.

Dispositivo de seguridad

Por otra parte, este miércoles se presentó en Gandia el dispositivo especial de seguridad. Entre el 7 y el 19 de marzo los agentes de la Policía Local realizarán más de 1.100 servicios en todos los distritos de la ciudad, distribuidos en diferentes turnos, reforzando los operativos habituales y coordinándose con el resto.

El alcalde, José Manuel Prieto, advirtió que habrá «tolerancia cero ante conductas incívicas», y se aplicarán las ordenanzas municipales y las indicaciones del bando publicado a principios de marzo. Prieto añadió que llegan «unas fiestas en las que todos tenemos que disfrutar, respetando los intereses de los vecinos y la convivencia de todos los ciudadanos».

Está previsto que mañana jueves ya salgan a la calle las primeras piezas de los monumentos, sobre todo en Sección Especial. Desde el Gobierno local se hace un llamamiento a desplazarse a pie, así como usar en coche las vías perimetrales y aparcamientos periféricos.