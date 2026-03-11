La falta de personal obliga a Bellreguard a contratar a una empresa para llevar la contabilidad municipal

El Gobierno de Bellreguard, formado por Compromís y PSPV-PSOE, ha contratado a una empresa para llevar la contabilidad municipal y hacer un borrador del presupuesto de 2026. El alcalde, Àlex Ruiz, de Compromís, explica que se han visto abocados a ello ante la falta de funcionarios para realizar estos servicios, debido a un problema estructural, que ha coincidido además con bajas laborales de larga duración.

Ruiz responde así a las críticas de la portavoz municipal del PP, Marlo Marco, quien aireó, a través de un comunicado, este contrato externo.

El alcalde explica que el secretario-interventor cesó voluntariamente en noviembre, nadie hasta la fecha se ha interesado por cubrir su plaza, y tampoco el ayuntamiento puede hacerlo en comisión de servicios. De esta figura dependen cuatro administrativas, de las cuales, una, la del área de Intervención y Contratación, está de baja desde hace más de un año y otra también desde noviembre.

Por ello, el Gobierno local contrató a una empresa que, como indican los populares, cobrará 27.500 euros durante este año para sacar adelante la tarea y cubrir a esos tres funcionarios con los que no puede contar por ahora el ayuntamiento.

Esta consultora, matiza el alcalde, "también trabaja para otros ayuntamientos e incluso para la Mancomunitat de Municipis de la Safor".A esto se añade la falta de personal que padece el Ayuntamiento de Bellreguard, apunta Ruiz, "desde que Rajoy aprobó la ley de racionalización del sector público".

"No hay más remedio"

El alcalde deja claro que el Gobierno de izquierdas no es partidario de privatizar un servicio público como este, pero si lo hace es porque no tiene otro remedio.

Por otra parte, Àlex Ruiz desmiente al PP en tres puntos. Uno, el referido a que será esta empresa la que redactará los presupuestos. El alcalde responde que las directrices para ello emanarán, como es habitual, de los concejales. También niega que la empresa tenga acceso a información personal de los contribuyentes, "y si los tuviera aplicaría la ley de protección de datos, como no puede ser de otra manera".

Señala que es falso que haya retraso de unos días en el pago de nóminas de manera sistemática. "Sucedió de manera puntual en octubre por una decisión unilateral del secretario, pero no ha vuelto a pasar", señala.

Criticas del PP a la "privatización"

El PP de Bellreguard alertó sobre el "colapso financiero sin precedentes" de Bellreguard al "privatizar la contabilidad y los presupuestos". Criticó a PSPV-PSOE y Compromís, "que dicen abogar por los servicios y por los empleados públicos y no tienen problema en privatizar uno tan delicado sin dar explicación alguna”.

Marco lamenta el "desajuste financiero de toda la legislatura, que se ha agravado en los últimos meses, coincidiendo con el cambio de alcalde". Marco apunta que la empresa ya ha percibido pagos. “PSPV y Compromís recurrieron a la mercantil en octubre del 2025, mientras no se abonaban las nóminas a tiempo, y le pagaron 3.900 euros por la contabilidad de Bellreguard de noviembre y diciembre”.

Después, en enero de este año, encargaron a esta empresa la asistencia jurídica administrativa, con 1.300 euros. A esto hay que sumar dos contratos anuales que han firmado con la mercantil. “El primero es por llevar la contabilidad durante un año, con un gasto de 12.000 euros, se aprobó en febrero y dura hasta 2027. El acuerdo contempla que una persona de la empresa externa acuda al ayuntamiento a trabajar unos días y otros los haga desde su oficina”.

"A esto hay que añadir otra contrata de 11.000 euros que ha firmado el ayuntamiento con la misma empresa para que realice servicios de asistencia para la ejecución financiera, algo que deberían hacer los miembros del Gobierno”, critica Marco.

Marco también advierte sobre los "desajustes financieros" de Bellreguard, “que esta legislatura han aflorado al máximo, como han demostrado durante estos años sacando dinero del remanente de tesorería, en septiembre de 2025, PSPV y Compromís se gastaron el presupuesto del año y tuvieron que sacar 365.000 euros del remanente, para poder pagar facturas al quedarse sin fondos".