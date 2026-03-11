Gandia advierte: "Tolerancia cero" ante las conductas incívicas estas Fallas

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, advirtió este miércoles que habrá "tolerancia cero ante conductas incívicas estas Fallas", y se aplicarán las ordenanzas municipales y las indicaciones del bando publicado a principios de marzo. Prieto añadió que llegan "unas fiestas en las que todos tenemos que disfrutar, respetando los intereses de los vecinos y la convivencia de todos los ciudadanos".

El alcalde hizo estas consideraciones tras la presentación del dispositivo especial de seguridad, en el que están previstos más de mil servicios de la Policía Local.

La Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde, ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado, y de responsables municipales y de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de seguridad, así como de Bomberos.

Entre el 7 y el 19 de marzo los agentes de la Policía Local realizarán más de 1.100 servicios en todos los distritos de la ciudad, distribuidos en diferentes turnos, reforzando los operativos habituales y coordinándose con el resto. Prieto subrayó, además, que los dispositivos no solo buscan la seguridad física, sino también fomentar el civismo.

Movilidad y civismo

Por su parte, la concejala de Seguridad y Convivencia, Lydia Morant, recordó la importancia de la colaboración ciudadana para un correcto desarrollo de las actividades: “Invitamos la ciudadanía a respetar la señalización y a desplazarse preferentemente a pie, puesto que las Fallas llenarán de monumentos y carpas numerosos puntos de la ciudad. Quien tenga que utilizar el vehículo debe circular por las vías perimetrales y consultar previamente, a través de las redes sociales municipales, los espacios de circulación restringida y las alternativas de tráfico más adecuadas, así como los aparcamientos”.

Morant también hizo énfasis en la regulación de la pirotecnia y los espacios libres de cohetes: “Se ha establecido un horario en que está prohibido el uso de cohetes, desde las 00:00 hasta las 8:00 horas, para garantizar el descanso de los vecinos. Además, hay zonas completamente libres de pirotecnia durante todo el día, como el parque del Espai Baladre y el parque de la Alquería Martorell, pensadas para que personas con discapacidad, vecinos y mascotas puedan disfrutar de estos espacios sin el impacto del ruido”.