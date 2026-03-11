Gandia advierte: "Tolerancia cero" ante las conductas incívicas estas Fallas
El consistorio presenta el dispositivo especial de seguridad en el que están previstos más de mil servicios de la Policía Local
El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, advirtió este miércoles que habrá "tolerancia cero ante conductas incívicas estas Fallas", y se aplicarán las ordenanzas municipales y las indicaciones del bando publicado a principios de marzo. Prieto añadió que llegan "unas fiestas en las que todos tenemos que disfrutar, respetando los intereses de los vecinos y la convivencia de todos los ciudadanos".
El alcalde hizo estas consideraciones tras la presentación del dispositivo especial de seguridad, en el que están previstos más de mil servicios de la Policía Local.
La Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde, ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado, y de responsables municipales y de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de seguridad, así como de Bomberos.
Entre el 7 y el 19 de marzo los agentes de la Policía Local realizarán más de 1.100 servicios en todos los distritos de la ciudad, distribuidos en diferentes turnos, reforzando los operativos habituales y coordinándose con el resto. Prieto subrayó, además, que los dispositivos no solo buscan la seguridad física, sino también fomentar el civismo.
Movilidad y civismo
Por su parte, la concejala de Seguridad y Convivencia, Lydia Morant, recordó la importancia de la colaboración ciudadana para un correcto desarrollo de las actividades: “Invitamos la ciudadanía a respetar la señalización y a desplazarse preferentemente a pie, puesto que las Fallas llenarán de monumentos y carpas numerosos puntos de la ciudad. Quien tenga que utilizar el vehículo debe circular por las vías perimetrales y consultar previamente, a través de las redes sociales municipales, los espacios de circulación restringida y las alternativas de tráfico más adecuadas, así como los aparcamientos”.
Morant también hizo énfasis en la regulación de la pirotecnia y los espacios libres de cohetes: “Se ha establecido un horario en que está prohibido el uso de cohetes, desde las 00:00 hasta las 8:00 horas, para garantizar el descanso de los vecinos. Además, hay zonas completamente libres de pirotecnia durante todo el día, como el parque del Espai Baladre y el parque de la Alquería Martorell, pensadas para que personas con discapacidad, vecinos y mascotas puedan disfrutar de estos espacios sin el impacto del ruido”.
Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber
- Programa de actos de la Fallas 2026: Día y hora de cada detalle de la fiesta en València
- La mascletà de hoy en València: la pirotecnia que dispara cada día y cuánta pólvora tira
- DIRECTO: Vive las Fallas de València día a día: todos los detalles
- Calendario pirotécnico de Fallas: Mascletà, castillos y espectáculos pirotécnicos de las fiestas del 2026
- Ofrenda: Horario y recorrido de todas las comisiones falleras
- Feria de Fallas: Todos los matadores que torearán en València y qué día estarán en la plaza
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
- Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años
- El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena
- La falla Roís de Corella de Gandia se disculpa por las molestias que puedan ocasionar: 'Las puertas de nuestra comisión están abiertas a todos
- Tavernes de la Valldigna se suma a Potries y convoca una concentración para exigir su centro de día para personas mayores fallido
- Las Fallas de Tavernes de la Valldigna responden al cambio de premios en la Cavalcada del Ninot de Carcaixent: 'La aceptación se produjo bajo una presión constante
- Los murciélagos encuentran refugio en Gandia y Oliva: Vecinos y alumnos se unen para evitar su extinción
- La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva