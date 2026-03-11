Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laura Collado, del Club Atletismo Gandia Alpesa, 5ª de España en la categoría máster

Su compañero de club, Jordi Cuenca, acaba 7º de los 400 metros lisos en el campeonato disputado en Antequera

Los dos representantes del CA Gandia Alpesa en el Nacional Máster

Los dos representantes del CA Gandia Alpesa en el Nacional Máster / CA Gandia Alpesa

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El Club Atletismo Gandia Alpesa ha estado presente en el Campeonato de España Máster de Pista Cubierta (Short Track), que se ha disputado en Antequera.

La atleta Laura Collado protagonizó una actuación muy destacada en las pruebas de velocidad. En los 400 metros lisos logró una meritoria 7ª posición, mientras que en los 200 metros lisos firmó una excelente 5ª plaza, quedándose muy cerca de las posiciones de podio y confirmando su gran momento de forma en una prueba de máximo nivel competitivo.

Regularidad

Por su parte, Jordi Cuenca también defendió con orgullo los colores del club gandiense en los 400 metros lisos, donde finalizó en una meritoria 7ª posición en una final muy disputada, demostrando una vez más su regularidad y competitividad frente a algunos de los mejores especialistas máster del panorama estatal.

Noticias relacionadas

Con estos resultados, el CA Gandia Alpesa vuelve a poner en valor el gran trabajo y compromiso de sus atletas máster, bajo la tutela del técnico gandiense Toni Puig, entrenador del campeón y plusmarquista nacional, Quique Llopis, quien precisamente comenzó su trayectoria deportiva en el club.

