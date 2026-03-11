"Les Cases Buides", el documental que visibiliza la precariedad en el sector de la vivienda en la Safor

Cómo darle una segunda vida a las viviendas abandonadas en la comarca de la Safor y que el acceso a las mismas sea a precios asequibles, sobre todo para la juventud. Esa es una de las líneas argumentales de "Les Cases Buides", el documental que visibiliza la precariedad en el sector con las miras puestas en la Safor.

El audiovisual trata de los hogares que un día estuvieron llenos de vida y que ahora están cerrados por diversos motivos. A través de las historias que esconden estos inmuebles, el filme invita a reflexionar sobre el abandono de viviendas en la comarca y sobre las oportunidades que se ofrecen para darles una nueva vida. Una mirada al pasado y al futuro que pone el foco en el derecho a la vivienda, el arraigo en el territorio y la posibilidad de construir nuevos hogares para jóvenes y personas mayores.

La propuesta de este documental se basa en una contradicción evidente: la coexistencia de un elevado número de viviendas vacías, la escasa oferta habitacional en municipios pequeños y una demanda insatisfecha, especialmente entre la población joven.

En el documental están presentes las instituciones locales como herramienta para hacer frente a la problemática de la vivienda y llevar adelante soluciones no tan conocidas, como la custodia inmobiliaria, que pueden ofrecer un modelo de vivienda mucho más consciente, social y sostenible.

Marc Fuster, arquitecto técnico y ambientólogo, responsable de la Oficina d’Habitatge Rural de la Safor, actúa además como el hilo conductor del documental. A través de su experiencia y conocimiento del territorio, explica que en muchos pueblos de la comarca existe un elevado número de viviendas vacías que, en la mayoría de los casos, no reúnen las condiciones de habitabilidad necesarias para poder vivir dignamente.

Rehabilitar y alquilar

En el Pla de Mobilització d’Immobles elaborado en 2024, al que también se hace referencia en el documental, se plantea la captación de estas viviendas mediante acuerdos y contratos que permitan dar respuesta a todas las partes implicadas. El objetivo es facilitar su rehabilitación y ponerlas posteriormente a disposición de personas jóvenes y mayores, contribuyendo así a ampliar la oferta de vivienda asequible y a revitalizar los municipios de la Safor.

Del relato forman parte, entre otras voces, Manela Faus, alcaldesa de Ador, y Sebastián Mahiques, alcalde de Simat de la Valldigna. Ambos explican el estado del parque habitacional en sus respectivos pueblos y los procesos de rehabilitación y de conservación de patrimonio que están en marcha y, en consecuencia, las dificultades que muchos ayuntamientos tienen para ofrecer soluciones rápidas y sostenibles. Son testigos que hacen patente la complejidad entre normativa, recursos económicos y demanda social.

El documental no es solo un análisis de datos, sino un relato emocional que explica varias historias de vida. La periodista Marta Ferrer, como Trabajo Final de Máster en Documental y Reportaje Periodístico Transmedia, ha decidido dar continuidad en su investigación universitaria (Arrels: La memòria dels pobles - @lamemoriadelspobles).

Financiación

Esta iniciativa, financiada por la Diputación de València y con el apoyo del Centre de Desenvolupament Rural de la Safor, es un llamamiento a la acción para propietarios, administración y ciudadanía. Una invitación a repensar el futuro de la Safor desde el respecto al pasado pero con la urgencia del presente.

A través de una producción cuidada a cargo de la productora saforense, Visualem, el film conecta realidades que a menudo no se miran.

El documental se proyecta en varias localidades de la Safor y otras comarcas. La gira arranca este jueves, 12 de marzo, en Llocnou de Sant Jeroni. Los siguientes destinos son: Aielo de Rugat (13 de marzo); Montitxelvo (27 de marzo); en abril será en Terrateig (día 8), Rgat (día 17) y Ador (día 24); en mayo en Almiserà (día 7), Ròtova (día 15), Benifairó de la Valldigna (día 22) y Potries, mientras que en junio en Barx (día 5), Simat de la Valldigna (día 12), Rafelcofer (día 18) y Alfauir (día 19).