Un logro más de Gisela Ruano, del Club Halterofilia Tavernes: Se clasifica para el Mundial sub17

Este domingo pasado se ha disputado en Sevilla la Copa de España Iberdrola de Halterofilia en las categorías Sub-15, Sub-17, Júnior y Absoluta. Los mejores levantadores y levantadoras de cada categoría se dieron cita en la plataforma para inaugurar el calendario competitivo nacional y comenzar un nuevo año de competición.

La categoría Sub-17 dejó actuaciones destacadas. En la competición femenina, Evelyn Gómez Sosa, con un total de 151 kg, se alzó con la victoria, seguida por Gisela Ruano (132 kg), mientras que Lore Mendizábal (143 kg) completó el podio.

Gisela Ruano, haltera del CH Tavernes, no solo subió al segundo cajón del podio sino que se ha clasificado para el Campeonato del Mundo sub-17. Sin duda, un gran paso en su trayectoria llena de éxitos de esta joven y gran deportista.

Jherón Ruano, del CH Tavernes, en la Copa de España Iberdrola / CH Tavernes

Entrenadores satisfechos

También compitió por el CH Tavernes el levantador Jherón Ruano, quien completó una buena actuación entre rivales de mucha calidad. Tanto Gisela como Jherón estuvieron acompañados en la cita nacional de Sevilla por sus entrenadores Francisco Felis y Sara Canet.

Desde el club vallero se muestran muy satisfechos del buen trabajo de sus deportistas, especialmente por Gisela Ruano que continúa sumando éxitos, siendo una de las mejores deportistas valleras.