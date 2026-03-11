Miércoles de fútbol en la Safor: Partidos importantes para la UE Tavernes, CF Gandia, CF Simat y UD Oliva

Jornada de miércoles futbolístico la que se disputa este 11 de marzo con partidos realmente importantes para algunos clubes de la Safor en las distintas categorías. Son encuentros que quedaron aplazados en su día por alerta meteorológica.

En la Lliga Comunitat, la UE Tavernes visita el campo del Silla CF a las 20.30 horas. Los valleros afrontan el choque tras dos derrotas y un empate, por lo que se hace necesaria una victoria para seguir afianzando su puesto en zona de promoción de ascenso.

Pelea por el liderazgo y la permanencia

En la Liga de Primera FFCV hay dos partidos. El CF Gandia puede quedarse líder en solitario del grupo tercero si gana al colista UE Mancomunitat a partir de las 20.30 horas en el Estadio Guillermo Olagüe. Los de Alberto Gregori acumulan seis triunfos seguidos y quieren prolongar su racha.

El CF Simat juega en casa ante el Pego CF con la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos para aliviar su delicada situación clasificatoria en zona de descenso directo. Los de la Valldigna no están bien, pero tienen una gran oportunidad de reaccionar. El choque es a las 20.30 horas.

Aumentar la diferencia

En la Liga de Segunda FFCV, el indiscutible líder UD Oliva puede aumentar a 10 puntos sobre el segundo clasificado si vence en el campo del CEF El Verger. Será a las 20 horas.