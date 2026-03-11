Miércoles de fútbol en la Safor: Partidos importantes para la UE Tavernes, CF Gandia, CF Simat y UD Oliva
Este 11 de marzo se disputan varios encuentros aplazados en su día en la Lliga Comunitat, Primera y Segunda FFCV
Jornada de miércoles futbolístico la que se disputa este 11 de marzo con partidos realmente importantes para algunos clubes de la Safor en las distintas categorías. Son encuentros que quedaron aplazados en su día por alerta meteorológica.
En la Lliga Comunitat, la UE Tavernes visita el campo del Silla CF a las 20.30 horas. Los valleros afrontan el choque tras dos derrotas y un empate, por lo que se hace necesaria una victoria para seguir afianzando su puesto en zona de promoción de ascenso.
Pelea por el liderazgo y la permanencia
En la Liga de Primera FFCV hay dos partidos. El CF Gandia puede quedarse líder en solitario del grupo tercero si gana al colista UE Mancomunitat a partir de las 20.30 horas en el Estadio Guillermo Olagüe. Los de Alberto Gregori acumulan seis triunfos seguidos y quieren prolongar su racha.
El CF Simat juega en casa ante el Pego CF con la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos para aliviar su delicada situación clasificatoria en zona de descenso directo. Los de la Valldigna no están bien, pero tienen una gran oportunidad de reaccionar. El choque es a las 20.30 horas.
Aumentar la diferencia
En la Liga de Segunda FFCV, el indiscutible líder UD Oliva puede aumentar a 10 puntos sobre el segundo clasificado si vence en el campo del CEF El Verger. Será a las 20 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
- Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años
- El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena
- La falla Roís de Corella de Gandia se disculpa por las molestias que puedan ocasionar: 'Las puertas de nuestra comisión están abiertas a todos
- Tavernes de la Valldigna se suma a Potries y convoca una concentración para exigir su centro de día para personas mayores fallido
- Las Fallas de Tavernes de la Valldigna responden al cambio de premios en la Cavalcada del Ninot de Carcaixent: 'La aceptación se produjo bajo una presión constante
- Los murciélagos encuentran refugio en Gandia y Oliva: Vecinos y alumnos se unen para evitar su extinción
- La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva