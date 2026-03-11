Oliva no dicta sentència: Hi haurà desempat en la semifinal de la Lliga CaixaBank de raspall: Montaner d'Almiserà vs Iván
El tercer i decisiu encontre es jugarà este dissabte al Trinquet de la Llosa de Ranes
La Lliga CaixaBank de raspall Pro1 continua buscant al primer equip finalista. L'equip d’Iván, Momparler i Alejandro (Ajuntament de Senyera) va eixir este dimarts per totes en el Trinquet d'Oliva per a igualar l’eliminatòria de semifinals.
Els de Senyera es van imposar amb claredat en la tornada davant l'equip de Montaner, Lorja i Bossio (Ajuntament de la Llosa de Ranes), als quals van superar per un còmode 25-05.
En la partida d'anada, el trio de Montaner d'Almiserà va guanyar per 25-15 en partida disputada al Trinquet Ciscar de Piles.
Amb este resultat els dos equips hauran de lluitar per una plaça en la final en el desempat del 14 de març. El trinquet de la Llosa de Ranes acollirà l'últim escaló que els permetrà lluitar pel títol el 22 de març a Bellreguard.
L'altra semifinal
En l’altra eliminatòria que està en joc de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1, també es disputa la tornada de semifinals. Serà en el trinquet de Guadassuar entre els equips d'Ian i Tonet IV (Ajuntament El Genovés) i el de Marrahí, Raúl i Marc Ortega (Ajuntament de Barxeta).
El trio partix amb lleuger avantatge. Està a tan sols una victòria d'arribar a la gran final si aconseguix guanyar este 11 de març a les 17.00 hores.
Els de Barxeta van prendre avantatge en la primera partida disputada al Trinquet de Bellreguard amb un 25-15 en la qual van patir per a superar a un Tonet IV que va fregar l’excel·lència.
El repte per a la parella ara és molt major i necessiten vèncer este dimecres per a provocar la tercera i decisiva partida, que es jugaria el 15 de març en el Trinquet de Xeraco.
