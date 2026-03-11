Pablo Beltrán es el nuevo presidente de Cáritas Interparroquial de Gandia

Cáritas Interparroquial de Gandia inicia una nueva etapa con el nombramiento de Pablo Beltrán Mellado como nuevo presidente de la entidad. El sacerdote, actual párroco de Sant Francesc de Borja, asume esta responsabilidad tras los siete años de Juan José Monfort al frente de Cáritas, quien ha sido nombrado párroco de Nuestra Señora de Loreto de Xàbia y Vicario Episcopal de la Vicaría VIII.

El acto de bienvenida al nuevo presidente tuvo lugar este miércoles al mediodía en la sede interparroquial, mientras que este jueves, a las 19.30 horas, se celebrará una eucaristía en la parroquia de Sant Francesc de Borja, en la que participarán miembros de la comunidad parroquial, voluntariado y personas vinculadas a la acción social de Cáritas.

El nuevo presidente de Cáritas de Gandia señala que afronta este cargo “con ilusión y con ganas de aprender. Mi vida me ha llevado por muchos lugares y me ha permitido vivir una experiencia muy amplia, y poder conocer en profundidad todos los proyectos de Cáritas va a ser muy enriquecedor. Espero poder aportar mi granito de arena a todo lo que hace la entidad con tanto corazón”.

Por su parte, la directora, Maite Boscá, destacó que “nuestra tarea no es solamente organizar recursos o responder a necesidades urgentes. Es acompañar, escuchar y sostener a quienes más lo necesitan. Pero, sobre todo, es caminar juntos como comunidad, intentando que la caridad de la Iglesia se haga concreta en la vida de las personas más vulnerables. Por eso, la presencia de Pablo como sacerdote y ahora como presidente tiene un valor muy especial para nosotros. Nos recuerda que lo que hacemos nace del Evangelio y que el servicio a las personas más pobres no es solo una acción social, sino una expresión viva de la fe y de la esperanza cristiana”.

“Sabemos que este camino solo puede hacerse juntos: con un solo corazón y una misma alma, poniendo cada uno lo que es y lo que tiene al servicio de los demás. Gracias por aceptar esta responsabilidad y por acompañar esta misión”, agregó.

Pablo Beltrán Mellado aporta una trayectoria singular que combina experiencia pastoral, sensibilidad social y una sólida formación intelectual, tres dimensiones que se entrelazan de manera natural.

Experiencia en Zambia

Tras un largo periodo de formación en los Seminarios Misioneros Redemptoris Mater de Brasília, Kitwe y Perth, fue ordenado en la Diócesis de Ndola (Zambia). Allí empezó a ejercer su ministerio pastoral al frente de una pequeña comunidad parroquial en las periferias de Mufulira.

Su paso por la parroquia de Butondo dejó una impronta misionera que ha seguido acompañando su estilo pastoral: una mirada amplia, una sensibilidad intercultural y una comprensión profunda de la Iglesia como espacio de acogida y promoción humana.

La misma vocación misionera que le llevó tan lejos de su patria le devolvió para ser aquí misionero. Lleva en la diócesis desde 2017 y ha trabajado con anterioridad en Torrent, Alcoi y Ontinyent. En 2023 fue incardinado en la Archidiócesis de València, integrándose así de manera plena en la vida diocesana.

Acto de bienvenida en la sede de Cáritas. / Levante-EMV

Su trayectoria académica constituye otro de los pilares de su perfil. Doctor en Filosofía por la Universidad Eclesiástica San Dámaso, defendió la tesis "El proceso de la autodeterminación: un análisis creativo de la libertad basada en la antropología integral de Karol Wojtyla (2021)", una investigación que presenta la libertad humana como proceso y sus últimas consecuencias.

Este trabajo, publicado en la colección Dissertationes Philosophicae de la misma Universidad, ha orientado buena parte de su reflexión y de su actividad docente y divulgativa, especialmente en torno a la relación entre libertad, responsabilidad y crecimiento personal. Su formación filosófica se suma a los estudios eclesiásticos reglados en Filosofía y Teología propios del itinerario sacerdotal.

Labor pastoral

Ya en la Archidiócesis de València, el sacerdote ha desarrollado una labor pastoral intensa y diversa. En su anterior nombramiento como párroco de San Rafael de Ontinyent impulsó la vida comunitaria, la acción social y la coordinación de los equipos parroquiales.

De manera simultánea, ejerció como capellán del Centro de Día de Proyecto Hombre en Ontinyent, acompañando procesos de rehabilitación y reinserción, una experiencia que consolidó su sensibilidad hacia las situaciones de fragilidad y exclusión. En junio de 2025 fue nombrado párroco de Sant Francesc de Borja de Gandia, desde donde ha continuado fortaleciendo la vida pastoral y la colaboración interparroquial.

"Con este nombramiento, Cáritas Interparroquial de Gandía inicia una nueva etapa bajo la guía de un sacerdote cuya vida pastoral y académica se ha orientado siempre hacia el enriquecimiento de la dignidad de la persona con el tesoro del Evangelio y la solicitud por quienes más lo necesitan", apuntaron las mismas fuentes.