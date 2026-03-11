El Real de Gandia reconoce a Isabel Sanfélix, Isa Fayos y Rosa María Bertomeu con motivo del Día de la Mujer
El acto de homenaje tuvo lugar el viernes pasado en el salón de plenos municipal
El Real de Gandia organizó el pasado viernes, 7 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, un homenaje a tres mujeres de la localidad con una destacada trayectoria.
Se trata de Isabel Sanfélix Sanmarcelo, de 96 años, como la mujer con más edad; Isa Fayos Pizarro, por su carácter emprendedor y crecimiento empresarial; y Rosa María Bertomeu Morant, por su pasión y dedicación al teatro local. Las tres recibieron un reconocimiento público por su aportación a la sociedad realera.
Por novena vez el consistorio rindió homenaje a mujeres del pueblo para celebrar el 8 de Marzo. El acto reunió a decenas de personas en el salón de plenos del ayuntamiento y donde cada galardonada estuvo presente.
Asistieron el alcalde, Gustavo Mascarell, junto a las concejalas Cristina García, Miriam Bañuls, Nuria Miret y el edil Vicent Signes. También se otorgaron los premios del concurso de dibujo, en el que este año han participado más de 150 alumnos de los centros educativos del municipio. El ganador fue el Savelii Churin, el segundo premio fue para José Felipe y el tercero para Benet Catalá.
