Sami Naïr protagonizará este jueves la séptima edición de Gandia Pensa

La séptima edición de Gandia Pensa ha visto modificada su programación ante la ausencia de Josep Ramoneda por cuestiones médicas.

De este modo, el ensayista y politólogo Sami Naïr, una de las voces más autoritades de la actualidad en materia humanística, social y política, conversará con el periodista Alfons Garcia, subdirector del diario Levante-EMV, sobre inquietudes comunes, como la crisis de la democracia en el contexto que estamos viviendo, en la necesidad de reformas estructurales profundas ante la posible fractura de Europa o en las amenazas constantes hacia los derechos humanos y las libertades colectivas.

La cita es este jueves, 12 de marzo, en la Casa de la Cultura a las19.30 horas. También se podrá seguir en directo por internet a través del canal de YouTube y del Facebook del Ayuntamiento de Gandia.

Sami Naïr es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad París VIII y especialista en migraciones, una voz destacada del progresismo europeo. Entre 1999 y 2004 fue diputado del Parlamento Europeo, donde formó parte de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos y Seguridad Común. Es autor de obras como "Europa encadenada", "La Europa mestiza: inmigración, ciudadanía y codesarrollo" y "El desengaño europeo".

La concejala de Cultura, Balbina Sendra, destacó que esta edición “nos ofrecerá una fotografía clara de la situación de inestabilidad actual y de cómo Europa puede convertirse en un actor clave para devolver la normalidad en un contexto de escalada bélica y retos sociales”.

Gandia Pensa

Gandia Pensa es un ciclo organizado por el Ayuntamiento de Gandia, con la colaboración de la Cátedra Joan Noguera de la Universitat de València y lo CEIC Alfons el Vell. Cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y tiene como objetivo crear espacios de diálogo y reflexión próximos a la ciudadanía.

El ciclo ha reunido en ediciones anteriores a destacados pensadores y personalidades como Theodor Kallifatides, Joaquim Bosch, Marina Garcés, Antonio Monegal, Paco Cerdà, José Luis Sastre, Manuela Carmena, Joan-Carles Martí, Sergi Pitarch, o el último con la astronauta Sara García Alonso, consolidándose como un espacio de reflexión pública donde se debate sobre democracia, pensamiento crítico, ciencia y cultura.

La séptima edición promete continuar esta línea, ofreciendo a la ciudadanía una oportunidad única de acercarse a la reflexión profunda y al diálogo informado sobre los retos de nuestro tiempo.