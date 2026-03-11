Sami Naïr protagonizará este jueves la séptima edición de Gandia Pensa
El ensayista y politólogo conversará con Alfons Garcia, subdirector de Levante-EMV, sobre la crisis de la democracia, la necesidad de reformas y las amenazas actuales a los derechos humanos y las libertades colectivas en Europa
El acto tendrá lugar en la Casa de la Cultura a las 19.30 horas
La séptima edición de Gandia Pensa ha visto modificada su programación ante la ausencia de Josep Ramoneda por cuestiones médicas.
De este modo, el ensayista y politólogo Sami Naïr, una de las voces más autoritades de la actualidad en materia humanística, social y política, conversará con el periodista Alfons Garcia, subdirector del diario Levante-EMV, sobre inquietudes comunes, como la crisis de la democracia en el contexto que estamos viviendo, en la necesidad de reformas estructurales profundas ante la posible fractura de Europa o en las amenazas constantes hacia los derechos humanos y las libertades colectivas.
La cita es este jueves, 12 de marzo, en la Casa de la Cultura a las19.30 horas. También se podrá seguir en directo por internet a través del canal de YouTube y del Facebook del Ayuntamiento de Gandia.
Sami Naïr es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad París VIII y especialista en migraciones, una voz destacada del progresismo europeo. Entre 1999 y 2004 fue diputado del Parlamento Europeo, donde formó parte de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos y Seguridad Común. Es autor de obras como "Europa encadenada", "La Europa mestiza: inmigración, ciudadanía y codesarrollo" y "El desengaño europeo".
La concejala de Cultura, Balbina Sendra, destacó que esta edición “nos ofrecerá una fotografía clara de la situación de inestabilidad actual y de cómo Europa puede convertirse en un actor clave para devolver la normalidad en un contexto de escalada bélica y retos sociales”.
Gandia Pensa
Gandia Pensa es un ciclo organizado por el Ayuntamiento de Gandia, con la colaboración de la Cátedra Joan Noguera de la Universitat de València y lo CEIC Alfons el Vell. Cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y tiene como objetivo crear espacios de diálogo y reflexión próximos a la ciudadanía.
El ciclo ha reunido en ediciones anteriores a destacados pensadores y personalidades como Theodor Kallifatides, Joaquim Bosch, Marina Garcés, Antonio Monegal, Paco Cerdà, José Luis Sastre, Manuela Carmena, Joan-Carles Martí, Sergi Pitarch, o el último con la astronauta Sara García Alonso, consolidándose como un espacio de reflexión pública donde se debate sobre democracia, pensamiento crítico, ciencia y cultura.
La séptima edición promete continuar esta línea, ofreciendo a la ciudadanía una oportunidad única de acercarse a la reflexión profunda y al diálogo informado sobre los retos de nuestro tiempo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
- Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años
- El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena
- La falla Roís de Corella de Gandia se disculpa por las molestias que puedan ocasionar: 'Las puertas de nuestra comisión están abiertas a todos
- Tavernes de la Valldigna se suma a Potries y convoca una concentración para exigir su centro de día para personas mayores fallido
- Las Fallas de Tavernes de la Valldigna responden al cambio de premios en la Cavalcada del Ninot de Carcaixent: 'La aceptación se produjo bajo una presión constante
- Los murciélagos encuentran refugio en Gandia y Oliva: Vecinos y alumnos se unen para evitar su extinción
- La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva