Teresa Borràs, fallera mayor de Oliva: "El aumento del censo se debe a la gran labor de la Federació de Falles"

Teresa Borràs Perea, de 25 años, es la fallera mayor de Oliva 2026. Es fallera desde los 8 años y pertenece a la Falla Conservatori. Ya ha sido la máxima representante de su comisión dos años e integrante de la corte de honor de la fallera mayor de Oliva en 2019, María Morant.

Comenzó su mandato el día de Sant Joan, el 24 de junio, cuando la directiva de la Federació de Falles d'Oliva fue a su casa a comunicarle que era la máxima representante de las fallas olivenses este año, después de que ella misma presentara su candidatura. A partir de ahí, la "demanà" en agosto y la presentación en octubre.

Ha ejercido también como fallera mayor de la ciudad en las presentaciones de las siete comisiones de Oliva e invitada por otras fallas de fuera de la ciudad, así como a actos de la Federació de Moros i Cristians o las fiestas de Sant Antoni, entre otros.

Ser fallera mayor de Oliva era un sueño para Teresa, sobre todo a partir de 2019 cuando fue dama de honor. El amor por las Fallas se lo inculcó el entonces presidente de la Junta Local, Vicent Pérez. "Él me enseñó a amar la fiesta desde dentro y desde entonces que tenía la ilusión de llegar donde estoy", explica.

Responsabilidad

Para Teresa, "ser fallera mayor lo veo como una responsabilidad, pero también como una forma de devolver el cariño que me procesa la ciudad y sus gentes". En sus palabras, "lo vi claro cuando en Conservatori nos quedamos sin monumento por culpa del artista. Aquello se convirtió en una ola de solidaridad hacia mi comisión por parte de las otras fallas olivenses, pero también de Tavernes de la Valldigna, Gandia o Dénia. Fue un momento amargo por lo que pasó, pero dulce después de ver cómo reaccionó la gente con nosotros".

La fallera mayor recuerda la "Crida" como el mejor momento vivido hasta ahora: "Impresiona el balcón del ayuntamiento, ver a la gente de Oliva a tus pies y anunciarles que comienzan oficialmente las Fallas. Tuve la complicidad de la pregonera, Ana Muñoz, que me dio mucha fuerza".

El mejor momento, para ella, "está todavía por venir. La presentación y la Crida fueron especiales, pero queda toda la semana grande y seguro que hay otros extraordinarios".

Una imagen de la joven fallera mayor de Oliva / Toni Ribera (Blanc Estudi)

Teresa confiesa que de la programación oficial "lo que más me atrae es la Ofrenda. Tengo muchas ganas de vivirla como fallera mayor y más ante la Mare de Déu del Rebollet, que es nuestra patrona".

Resurgir

La joven olivense valora muy positivamente el aumento del censo fallero con relación al año pasado (un 20 % más de falleros y falleras). Lo atribuye "a la gran labor que está realizando la Federació de Falles con una ejecutiva numerosa de gente joven que tiene muchas ganas de hacer faena. Su trabajo se refleja en la ciudadanía porque capta su interés".

También obedece este resurgimiento de esta fiesta en Oliva, según Teresa Borrás, "a las ganas que tiene la gente de pasarlo bien, de vivir las Fallas desde dentro, tanto jóvenes como mayores".

En torno al tema económico lo tiene claro: "La fallera mayor se hace el año a su gusto. Se gasta lo que puede, sin endeudarse, pero sí lo suficiente para poder disfrutar. Hay que tener un pequeño colchón económico, pero no hay ninguna ley escrita al respecto".

Se ha tomado vacaciones desde este miércoles hasta el día 23 de marzo en su quehacer profesional para poder ejercer su cargo sin limitaciones. "Trabajo en el mundo de la publicidad y la comunicación y desde la empresa he tenido facilidades para compaginar los horarios".

Un mensaje final en los días previos a la semana grande de las Fallas en Oliva: "Que disfruten todos y todas, sean o no falleros o falleras".