Adriana Solanes, atleta de Daimús campeona de España: "Si no fuera por la familia, nada de lo que hago sería posible"

Adriana Solanes Valero ha cumplido 15 años en febrero. Es natural de Daimús, deportista de categoría cadete y en los últimos 14 meses acumula 9 títulos de campeona de España, 5 de ellos individuales y 4 con la selección valenciana o sus clubes, además de 4 subcampeonatos nacionales.

Las 14 medallas, prácticamente una cada mes, las ha conseguido en cuatro disciplinas: atletismo, acuatlón, duatlón y triatlón, algunas de ellas junto a otras compañeras y la mayoría compitiendo sola.

El pasado fin de semana consiguió la última medalla de oro nacional hasta la fecha al ganar la final de los 3.000 metros lisos del Campeonato de España Cadete en Pista Cubierta disputado en Salamanca. Lo hizo como representante del CA Safor Teika.

Su vida se centra en los estudios y el deporte. Entrena prácticamente todos los días. "Soy triatleta y también hago atletismo. Mi deporte es el triatlón, aunque de cara al futuro está por decidir. De las tres disciplinas del triatlón, la de correr es la que más me gusta".

Estudia 3ª de ESO en el IES Tirant lo Blanc, donde la directora "me ha llamado al despacho para felicitarme. También me han dado la enhorabuena otros profesores". Aún no tiene claro lo que quiere estudiar.

La atleta de Daimús, segunda por la izquierda, en la final del Campeonato de España / Levante-EMV

Tiene un talento natural, sin duda, pero para conseguir sus éxitos hay que prepararse mucho y bien. "Son las dos cosas. Me sacrifico bastaste y entre semana tengo todas las horas ocupadas con el instituto y los entrenamientos. El sábado por la tarde y el domingo los tengo libres si no hay competición", comenta. Su sueño es "ser una deportista profesional, si puede ser en el triatlón, aunque ahora mismo me gusta todo lo que hago", confiesa Adriana.

Llopis, Ferrando y Cabanilles

Se rie cuando se le cita a Quique Llopis como referente en el que fijarse "¡pero eso es mucho!" exclama, si bien reconoce que "a mi me encantaría. Yo hago deporte porque me gusta y para divertirme, aunque me gustaría llegar a ser profesional. Ganas de intentarlo sí que tengo y después que sea lo que tenga que ser".

Carlos Ferrando es su entrenador y dentro del Club Triatló Gandia sus referente es Xavi Cabanilles, plusmarquista y campeón nacional. "A mi los récords de España me quedan muy lejos", destaca, y "debo mejorar en natación, sin duda".

Noticias relacionadas

Adriana Solanes Valero tiene claro que el entorno es fundamental. Y es que sus padres, su hermana y hasta su abuela son deportistas. "No he conocido otro ambiente". Para la joven de Daimús "la familia lo es todo. Si no fuera por ellos y si no tuviera esta familia, no estaría aquí, no sería quien soy. Ellos son los que me facilitan los viajes, los entrenamientos y las competiciones. Me llevan y traen. Además, añade "si están ellos, estoy más tranquila".