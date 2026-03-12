Bellreguard se estrena en las Fallas con su primera comisión

La Safor es una de las comarcas con mayor tradición fallera. Cada año, centenares de falleros y falleras de los distintos municipios llenan las calles de arte, sátira y color con sus monumentos. Sin embargo, también hay localidades que disfrutan de esta fiesta de otra manera, en un segundo plano.

Bellreguard era una de ellas. Al menos, hasta hace un año, ya que una treintena de personas de la localidad han impulsado la primera falla en la localidad. La Asociación Cultural Falla Sotaia busca "transmitir las tradiciones entre las distintas generaciones". Así lo confirma su presidenta, Carmen Alabort, que fue una de las impulsoras de este proyecto. El nombre de la comisión también tiene una estrecha relación con el municipio, ya que Sotaia es el nombre de la alquería islámica que dio nombre a la localidad. Esta falla nace, en sus palabras, "de la ilusión de un grupo de vecinos".

Los integrantes de esta comisión, que arrancó hace poco menos de un año, ya tienen su blusón y parka con el logo y el 18 de marzo realizarán su propia Ofrenda en el municipio. Esta es solo la primera de muchas actividades que tienen previstas. El 14 de marzo, los miembros de la falla presentarán el proyecto en la plaza de la localidad, mientras que el 17 de marzo se dirigirán a València para presenciar la mascletà. "Tenemos el apoyo del ayuntamiento y de los vecinos, que están muy ilusionados", explica Alabort.

Primera Ofrenda

La Ofrenda la podrán realizar ya sea vestidos de falleros o con el blusón de la comisión con el objetivo de implicar "al mayor número de vecinos posible". Una vez finalizadas estas fiestas josefinas, los miembros de esta comisión ya trabajarán en el próximo ejercicio fallero. En palabras de la presidenta, "la intención es programar una serie de actos en el calendario para transmitir nuestras raíces y lo que nos enseñaron nuestros antepasados a todas las generaciones".

Para el ejercicio 2027, la falla Sotaia espera plantar su propio monumento. La propia presidenta explica que "nuestra idea es hacer una falla, ya sea a través de un monumento o con trastos viejos". "Quemaremos sea como sea", insiste.

Noticias relacionadas

Son muchos los vecinos que se han interesado por este proyecto, que esperan que "sea de futuro". "Nuestra idea es ir creciendo en proyecto y en actividades. Queremos llenar el pueblo de cultura y vivencias", concluye.