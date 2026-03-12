Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyCancelaciones FallasConstructora SaguntTorres CanetCorberán-PepeluTienda 9Playas SaguntSalarios MercadonaArena costa
instagramlinkedin

Dos detenidos tras interceptar una narcolancha varada en Tavernes de la Valldigna

La embarcación se encontraba varada en un punto muy próximo a Cullera

Retiran la narcolancha de la costa de Tavernes.

Retiran la narcolancha de la costa de Tavernes. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

Los vecinos y vecinas que ayer paseaban por la costa de Tavernes de la Valldigna presenciaron una imagen insólita. Una embarcación con cuatro motores fueraborda potentes para alcanzar gran velocidad y huir durante una persecución se encontraba varada a primera hora del miércoles en un punto muy próximo a Cullera.

La Guardia Civil, tras recibir el aviso, se desplazó hasta el lugar y encontró la 'narcolancha' vacía y con signos de haber sido utilizada para descargar hachís procedente del norte de África. En la embarcación también había restos de comida y huellas en la arena que podrían ser de las personas que navegaban.

Fueron los agentes de la Policía Local de Cullera quienes detuvieron poco después a los dos detenidos, que podrían haber participado en el desembarco.

La narcolancha encallada en Tavernes de la Valldigna.

La narcolancha encallada en Tavernes de la Valldigna. / Levante-EMV

Se trata de la primera embarcación de estas características que desembarca en la Safor. Durante los últimos años, han aparecido varios fardos de droga en diferentes puntos de la costa de la comarca.

Noticias relacionadas

En 2019, por ejemplo, la Policía Local de Gandia encontró en la playa de l'Auir un fardo de hachís. Unas personas detectaron otro paquete idéntico varado en el litoral situado entre las playas de Tavernes de la Valldigna y de Xeraco, por lo que dieron parte a la Guardia Civil, que se hizo cargo del caso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
  2. Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años
  3. La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva
  4. La falla Roís de Corella de Gandia se disculpa por las molestias que puedan ocasionar: 'Las puertas de nuestra comisión están abiertas a todos
  5. Tavernes de la Valldigna se suma a Potries y convoca una concentración para exigir su centro de día para personas mayores fallido
  6. Las Fallas de Tavernes de la Valldigna responden al cambio de premios en la Cavalcada del Ninot de Carcaixent: 'La aceptación se produjo bajo una presión constante
  7. Más consecuencias de la borrasca Regina: Gandia suspende el acto institucional y Benifairó de la Valldigna aplaza la III Corre-Camina
  8. El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena

Susto en Almoines al intentar esquivar un jabalí

Susto en Almoines al intentar esquivar un jabalí

Dos detenidos tras interceptar una narcolancha varada en Tavernes de la Valldigna

Dos detenidos tras interceptar una narcolancha varada en Tavernes de la Valldigna

Lourdes Boïgues, de Simat de la Valldigna, se adjudica el II Premi de Novel·la Històrica «Cavall Bernat» d’Oliva

Lourdes Boïgues, de Simat de la Valldigna, se adjudica el II Premi de Novel·la Històrica «Cavall Bernat» d’Oliva

Sábado fallero de pasión: Sinergia entre Units Pel Bàsquet y el CF Gandia en beneficio de sus socios

Sábado fallero de pasión: Sinergia entre Units Pel Bàsquet y el CF Gandia en beneficio de sus socios

La "marea fallera" de las comarcas llega a la Diputación

La "marea fallera" de las comarcas llega a la Diputación

Potries, tras defender su candidatura a Capital Cultural Europea 2031: "Queremos que se reconozcan los derechos culturales de los pueblos pequeños"

Potries, tras defender su candidatura a Capital Cultural Europea 2031: "Queremos que se reconozcan los derechos culturales de los pueblos pequeños"

La UE Tavernes merece los tres puntos ante el Silla CF pero ya suma cuatro partidos seguidos sin ganar

La UE Tavernes merece los tres puntos ante el Silla CF pero ya suma cuatro partidos seguidos sin ganar

Tic, tac, tic, tac...Empieza la cuenta atrás para las Fallas de Gandia: Los primeros ninots ya están en la calle

Tic, tac, tic, tac...Empieza la cuenta atrás para las Fallas de Gandia: Los primeros ninots ya están en la calle
Tracking Pixel Contents