Las fallas de Tavernes de la Valldigna y Oliva representan a la Safor en la recepción de la Diputación de Valencia

La Diputación de Valencia ha acogido este jueves la recepción de Juntas Locales y comisiones falleras que cada año congrega cerca de 400 comisiones de la provincia València. El acto ha sido presidido por el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, acompañado por las vicepresidentas Natalia Enguix i Remedios Mazzolari.

El Patio Marqués de Scala ha sido el escenario de esta recepción a la cual han acudido cerca de 2.000 falleros y falleras para compartir esta jornada de hermandad.

Comisiones de Tavernes y Oliva

Entre los y las presentes se encontraban los y las representantes de las fallas de Tavernes de la Valldigna y Oliva. Al acto han asistido la alcaldesa y presidenta nata de la Junta Local Fallera de Tavernes, Lara Romero; la fallera mayor, Isabel Gimeno; la presidenta de la Junta Local Fallera, Carolina Pérez, y el regidor de Fiestas, Carlos Torres, así como falleras mayores y presidentes de las comisiones de la localidad.

Por parte de Oliva ha estado presente la fallera mayor de la ciudad, Teresa Borràs, acompañada del presidente y otros miembros de la Federació de Falles d'Oliva, Santi García, dos integrantes de la corte de honor y falleros y falleras de las comisiones falleras olivenses.