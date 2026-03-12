Gandia ampliará la comisaría de la Policía Nacional en los antiguos juzgados

El Ayuntamiento de Gandia busca ampliar la comisaría de la Policía Nacional en el edificio de los antiguos juzgados. El proyecto, que ya cuenta con la aceptación del Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía y la Policía Nacional, se ha abordado durante la reunión mantenida entre el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, el concejal Salvador Gregori y el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Diez.

El proyecto, como explican desde el consistorio, permitirá trasladar dependencias municipales y policiales para garantizar la continuidad de los servicios y ampliar la atención a la ciudadanía dentro del nuevo distrito de Santana.

A lo largo del encuentro, Prieto también ha expuesto el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de la empresa Ale-Hop, uno de los trabajos más destacados de la ciudad durante los últimos meses y que supone una inversión privada superior a los 10 millones de euros destinada a ampliar el centro logístico y de innovación de la empresa. La iniciativa permitirá la creación de nuevos puestos de trabajo y la incorporación de 150.000 metros cuadrados al término municipal de Gandia, por lo que se trata de una de las inversiones privadas más importantes de los últimos años.

La tramitación de este proyecto se ha llevado a cabo de manera conjunta entre el consistorio, la Generalitat Valenciana y la empresa en una zona estratégica desde el punto de vista de infraestructuras, próxima a las carreteras N-332 y N-337, a la reserva ferroviaria Gandia-Dénia, a la futura conexión de la CV-60 con la N-332, así como al sector industrial de Sanxo Llop.

Oportunidades de empleo

Por último, durante la reunión, el primer edil y el concejal también han mostrado su interés de habilitar programas de Formación Profesional y formación dual junto a empresas locales para que los más jóvenes puedan formarse y, así, acceder al mercado laboral. El objetivo busca ofrecer a los ciudadanos oportunidades de capacitación y empleo incluso antes de la construcción del nuevo centro integrado de formación profesional, que está previsto dentro de cinco años.

Esta medida fue acordada el pasado mes de febrero durante la celebración de una Mesa de Diálogo Social en la que participaron los agentes sociales y FAES. Prieto ha subrayado que se trata de una de las iniciativas estratégicas de la legislatura y que espera contar con la aprobación de la Generalitat Valenciana para su ejecución. En sus palabras, "es una propuesta necesaria para las partes implicadas y para el barrio. Está todo preparado y solo nos queda la autorización de la Generalitat Valenciana".

Prieto ha agradecido la colaboración entre administraciones. "Estoy convencido de que los grandes proyectos de ciudad, los proyectos estratégicos que marcan las legislaturas y que definen el rumbo y la impronta de la ciudad, están por encima de los intereses partidistas y de las siglas de partido. Por eso sé que sabremos entendernos para poder hacer realidad este proyecto de ciudad", ha concluido.