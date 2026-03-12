Gandia se suma estas Fallas a la campaña 'Pañuelo Verde, Paseo Tranquilo'

El concejal de Bienestar Animal y delegado de Fallas en Gandia, Adrià Vila, informó que el ayuntamiento se suma este año a la campaña 'Pañuelo Verde, Paseo Tranquilo', promovida por el Colegio Oficial de Veterinarios de València (ICOVV), con el objetivo de concienciar la ciudadanía sobre el miedo que muchos perros experimentan ante los petardos, especialmente durante las Fallas.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Concejalía de Bienestar Animal y se complementa con las recomendaciones del bando fallero de este año, que prohíbe disparar artificios pirotécnicos entre la medianoche y las 8 horas.

El concejal recordó que el Gobierno de Gandia ha habilitado dos zonas de baja intensidad sonora, situadas en el parque del Espai Baladre, en la playa, y en el parque de la Alqueria de Martorell, destinadas a personas con sensibilidad al ruido y a mascotas. Estas áreas están debidamente señalizadas y contarán con presencia policial para garantizar su correcto uso.

Como distintivo los perros sensibles al ruido podrán llevar pañuelos verdes con el logotipo del ICOVV o cualquier distintivo verde, con el fin de que los ciudadanos eviten tirar petardos cerca de ellos. Los pañuelos se distribuirán a través de los centros veterinarios que los hayan solicitado en el colegio, durante la última semana de febrero y la primera de marzo.

En Gandia las clínicas participantes en esta campaña son Clínica Veterinària Babieca, Blue Vet Clínica Veterinària, Centre Veterinari Pelicans y Clínica Veterinària Asís-Gandia.