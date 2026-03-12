Gran miércoles de fútbol en Primera y Segunda FFCV para el CF Gandia, el CF Simat y la UD Oliva

El miércoles futbolístico en la Safor ha resultado todo un éxito para el CF Gandia, el CF Simat de la Valldigna y la UD Oliva en los partidos que fueron aplazados en su día por alerta meteorológica.

Los blanquiazules golean al colista UE Mancomunitat Ovocity (4-0) y se quedan líderes en solitario al frente de la Liga de Primera FFCV (grupo tercero). Tres goles de Peña y un cuarto de Salom tumban al último clasificado. Los de Alberto Gregori mandan en su campeonato con 47 puntos, tres más que el CD Dénia, que todavía tiene un encuentro pendiente.

También el CF Simat de Primera FFCV ha triunfado en este choque entre semana. Vence por 2-1 al Pego CF y toma oxígeno, aunque sigue en zona de descenso directo, ahora a 2 puntos de la salvación.

Noticias relacionadas

Intratable UD Oliva

En la Liga de Segunda FFCV, la UD Oliva golea por 0-6 en su visita al campo del CEF El Verger y aumenta hasta 10 puntos la ventaja que tiene como líder sobre el segundo clasificado, la UE Benifairó de la Valldigna. Los de Joano Fuster siguen intratables en la competición liguera y ya todo el mundo piensa en que el ascenso directo como campeones está más cerca.