Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyCancelaciones FallasConstructora SaguntTorres CanetCorberán-PepeluTienda 9Playas SaguntSalarios MercadonaArena costa
instagramlinkedin

Gran miércoles de fútbol en Primera y Segunda FFCV para el CF Gandia, el CF Simat y la UD Oliva

Los de la Valldigna alivian su situación tras ganar al Pego CF (2-1) en el partido de este miércoles

El primer equipo del CF Simat con otro conjunto de la base del club

El primer equipo del CF Simat con otro conjunto de la base del club / CF Simat

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El miércoles futbolístico en la Safor ha resultado todo un éxito para el CF Gandia, el CF Simat de la Valldigna y la UD Oliva en los partidos que fueron aplazados en su día por alerta meteorológica.

Los blanquiazules golean al colista UE Mancomunitat Ovocity (4-0) y se quedan líderes en solitario al frente de la Liga de Primera FFCV (grupo tercero). Tres goles de Peña y un cuarto de Salom tumban al último clasificado. Los de Alberto Gregori mandan en su campeonato con 47 puntos, tres más que el CD Dénia, que todavía tiene un encuentro pendiente.

También el CF Simat de Primera FFCV ha triunfado en este choque entre semana. Vence por 2-1 al Pego CF y toma oxígeno, aunque sigue en zona de descenso directo, ahora a 2 puntos de la salvación.

Noticias relacionadas

Intratable UD Oliva

En la Liga de Segunda FFCV, la UD Oliva golea por 0-6 en su visita al campo del CEF El Verger y aumenta hasta 10 puntos la ventaja que tiene como líder sobre el segundo clasificado, la UE Benifairó de la Valldigna. Los de Joano Fuster siguen intratables en la competición liguera y ya todo el mundo piensa en que el ascenso directo como campeones está más cerca.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
  2. Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años
  3. La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva
  4. La falla Roís de Corella de Gandia se disculpa por las molestias que puedan ocasionar: 'Las puertas de nuestra comisión están abiertas a todos
  5. Tavernes de la Valldigna se suma a Potries y convoca una concentración para exigir su centro de día para personas mayores fallido
  6. Las Fallas de Tavernes de la Valldigna responden al cambio de premios en la Cavalcada del Ninot de Carcaixent: 'La aceptación se produjo bajo una presión constante
  7. Más consecuencias de la borrasca Regina: Gandia suspende el acto institucional y Benifairó de la Valldigna aplaza la III Corre-Camina
  8. El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena

Xeraco decidirà al segon equip finalista de la Lliga CaixaBank de raspall Pro 1

Xeraco decidirà al segon equip finalista de la Lliga CaixaBank de raspall Pro 1

Gran miércoles de fútbol en Primera y Segunda FFCV para el CF Gandia, el CF Simat y la UD Oliva

Gran miércoles de fútbol en Primera y Segunda FFCV para el CF Gandia, el CF Simat y la UD Oliva

Tic, tac, tic, tac...Empieza la cuenta atrás para las Fallas de Gandia: Los primeros ninots ya están en la calle

Tic, tac, tic, tac...Empieza la cuenta atrás para las Fallas de Gandia: Los primeros ninots ya están en la calle

Las viviendas de obra nueva en Tavernes de la Valldigna y Oliva se reducen a pisos de lujo y chalés que alcanzan los 797.000 euros

Las viviendas de obra nueva en Tavernes de la Valldigna y Oliva se reducen a pisos de lujo y chalés que alcanzan los 797.000 euros

Bellreguard se estrena en las Fallas con su primera comisión

Bellreguard se estrena en las Fallas con su primera comisión

La Diputación de Valencia espera una "marea" fallera de las comarcas

La Diputación de Valencia espera una "marea" fallera de las comarcas

Las Fallas de Gandia viven su momento más dulce: El censo sube un 8% en un año

Costas autoriza la limpieza de la playa natural de Xeraco y parte de l'Auir antes de la nidificación del chorlitejo

Costas autoriza la limpieza de la playa natural de Xeraco y parte de l'Auir antes de la nidificación del chorlitejo
Tracking Pixel Contents