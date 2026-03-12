Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L'equip patrocinat per l'Ajuntament de Beniflà, tercer classificat a la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall femení

La jugadora local, Patri, ha estat una de les protagonistes de la final de consolació

Patri i les seues companyes celebren el triomf

Patri i les seues companyes celebren el triomf / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

L'equip de pilota professional femení patrocinat per l'Ajuntament de Beniflà i del qual forma part la jove veïna esportista, Patri Martí Ramiro, ha quedat en 3ª posició en la Lliga Caixabank.

Diumenge passat es va disputar la partida pel tercer i quart lloc on Clara, Amparo i Patri, de Beniflà, s'imposaren a Maria, Natàlia i Isabel, de l'Ajuntament de Rafelbunyol per 25 a 15.

Felicitació institucional

Des de l'Ajuntament volen donar-li l'enhorabona i fer valdre este destacat resultat, en el seu any de debut en la categoria. Per molts més èxits, @patrimartipilota.

