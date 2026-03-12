L'equip patrocinat per l'Ajuntament de Beniflà, tercer classificat a la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall femení
La jugadora local, Patri, ha estat una de les protagonistes de la final de consolació
L'equip de pilota professional femení patrocinat per l'Ajuntament de Beniflà i del qual forma part la jove veïna esportista, Patri Martí Ramiro, ha quedat en 3ª posició en la Lliga Caixabank.
Diumenge passat es va disputar la partida pel tercer i quart lloc on Clara, Amparo i Patri, de Beniflà, s'imposaren a Maria, Natàlia i Isabel, de l'Ajuntament de Rafelbunyol per 25 a 15.
Felicitació institucional
Des de l'Ajuntament volen donar-li l'enhorabona i fer valdre este destacat resultat, en el seu any de debut en la categoria. Per molts més èxits, @patrimartipilota.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
- Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años
- La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva
- La falla Roís de Corella de Gandia se disculpa por las molestias que puedan ocasionar: 'Las puertas de nuestra comisión están abiertas a todos
- Tavernes de la Valldigna se suma a Potries y convoca una concentración para exigir su centro de día para personas mayores fallido
- Las Fallas de Tavernes de la Valldigna responden al cambio de premios en la Cavalcada del Ninot de Carcaixent: 'La aceptación se produjo bajo una presión constante
- Más consecuencias de la borrasca Regina: Gandia suspende el acto institucional y Benifairó de la Valldigna aplaza la III Corre-Camina
- El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena