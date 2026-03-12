Lourdes Boïgues, de Simat de la Valldigna, se adjudica el II Premi de Novel·la Històrica «Cavall Bernat» d’Oliva

Lourdes Boïgues Chorro (Simat de la Valldigna, 1968) ha ganado el Premi de Novel·la Històrica «Cavall Bernat» con la obra "Revoltats pel destí". Autora y obra serán presentadas el 23 d’abril, Dia del Llibre, en el Museu Casa Maians d’Oliva, en un acto organizado por Edicions del Sud.

"Revoltats pel destí" es una novela muy documentada, con una estructura clara, un estilo fluido y un tema que siempre ha despertado mucho de interés: el bandolerismo valenciano del siglo XIX.

De lectura amena, el nuevo trabajo de Lourdes Boïgues tiene personajes potentes, especialmente los femeninos. Con un lenguaje sencillo y próximo, Sublevados por el destino es un relato sólido que fusiona la realidad y la ficción con equilibrio y coherencia, de tal manera que hace revivir el pasado con rigor histórico a través de una narración ágil y accesible.

Lourdes Boïgues ofrece un atractivo relato y describe, con toda clase de detalles, las circunstancias personales de cada uno de los personajes principales y los motivos que los obligaron a ponerse a vivir al margen de la ley.

La Valldigna del siglo XIX

"Revoltats pel destí" está ambientada en la Valldigna de mediados de siglo XIX. Cuenta la historia de una pandilla de bandoleros que operó en la zona en tiempo del reinado de Isabel II. Tudó, Cataplau, Ferrús, Punyalet y el Bessó forman la cuadrilla y tienen atemorizada la gente de la Valldigna y de los pueblos de los alrededores.

Son cinco hombres sin escrúpulos en la hora de elegir sus víctimas y de llevarse el botín. Pero su osadía y las ansias de dinero despiertan la ira no solo de las autoridades, sino también de los habitantes del valle.

Rápidamente, se intenta atraparlos. Sin embargo, todavía tienen tiempo para el amor con mujeres tan osadas como Bernarda Solanes, que se juega la vida a cambio de la libertad, o Maria Vicenta Sabater, que lo deja todo por un sueño. Nadie se imagina cuánta sangre se derramará en nombre de la justicia y de la venganza.

La simatera Lourdes Boïgues tiene una larga y brillante trayectoria como escritora de literatura infantil y juvenil. "Revoltats pel destí" es su cuarta novela para adultos, después de la reconocida y exitosa Fills de la fam (Edicions del Sud, 2017), Dibuixa’m el cos (Edicions del Sud, 2022) y Era foraster, y Em vau acollir (Lletra Impresa, 2024).