En marcha los entrenamientos de la Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia 2026: Este es el calendario

La organización de la Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandiavuelve a ofrecer un año más un plan de entrenamientos previos a la carrera, de carácter gratuito, con el fin de que las participantes lleguen a la prueba en buena forma y reduzcan el riesgo de lesiones.

La carrera popular será el domingo, 26 de abril, organizada por el CA Safor Teika con la colaboración de los ayuntamientos de Gandia y Benirredrà, además de diversas entidades vecinales y deportivas, y la Fundación Vicky Foods como patrocinador principal.

El objetivo de la Cursa es el fomento y visibilidad del deporte femenino, por eso durante dos meses se realizan entrenamientos preparatorios. Son sesiones adaptadas a todos los niveles, en varias ubicaciones para facilitar la participación y guiados por profesionales del deporte. No es necesaria experiencia previa: están dirigidos a mujeres de cualquier edad y condición física.

Se celebrarán durante marzo y abril, y empezarán, la mayoría de ellos, a las 10 horas. Se entregan camisetas para todas las participantes, y hay avituallamiento en cada uno de ellos.

Calendario:

El primer entrenamiento fue el pasado domingo, 8 de marzo en la pista cubierta de Beniopa. Esta sesión se enmarcó dentro de los actos del Día Internacional de la Mujer.

8 de marzo en la pista cubierta de Beniopa. Esta sesión se enmarcó dentro de los actos del Día Internacional de la Mujer. Viernes, 13 de marzo : El clásico entrenamiento fallero , con salida desde la plaza del Prado a las 10 horas. Se aprovechará para visitar las fallas que estén al paso y acabará con un almuerzo saludable ofrecido por el Ayuntamiento de Gandia en el mismo consistorio.

: El clásico , con salida desde la plaza del Prado a las 10 horas. Se aprovechará para visitar las fallas que estén al paso y acabará con un almuerzo saludable ofrecido por el Ayuntamiento de Gandia en el mismo consistorio. Sábado, 21 de marzo, a las 10 horas, en el espacio de acrobacias aéreas Spiracle , de Gandia, situado en la calle Lluís Vives, 5, en el barrio de Corea, previa reserva en la web de la Cursa.

, de Gandia, situado en la calle Lluís Vives, 5, en el barrio de Corea, previa reserva en la web de la Cursa. Domingo, 22 de marzo, la cita será en el parque Joan Fuster, también en el barrio de Corea, una de las ubicaciones clásicas de este plan.

también en el barrio de Corea, una de las ubicaciones clásicas de este plan. Viernes, 27 de marzo, con la colaboración del Grupo Varadero. Será por la tarde, a las 19 horas, y es necesaria la inscripción previa en la página web de la Cursa.

en la página web de la Cursa. Domingo, 29 de marzo, otro clásico: El entrenamiento en Benirredrà. La cita será en el campo de fútbol municipal.

Benirredrà. La cita será en el campo de fútbol municipal. Domingo, 5 de abril, en el parque Joan Fuster.

Domingo, 12 de abril, en las instalaciones de Vicky Foods en Gandia (Avda d’Alacant, 134), con un regalo extra para todas las asistentes.

(Avda d’Alacant, 134), con un regalo extra para todas las asistentes. Viernes, 17 de abril, regresará al espacio de acrobacias aéreas Spiracle, pero por la tarde (19 horas), y será necesaria una reserva previa en la web.

Domingo, 19 de abril, será el último, en el complejo TU&ME de la playa de Gandia, a las diez de la mañana. Incluirá un taller, entrenamiento en el jardín y un almuerzo saludable.

Patrocinio

Un año más los entrenamientos están patrocinados por Ascires. El presidente del CA Safor Teika, Vicent Boscà, visitó la clínica Ascires de Gandia, ubicada en la avenida d’Alacant, número 123, para ultimar aspectos de la carrera con su responsable y adjunta a la gerencia, Gemma Llopis.

Ascires cuenta en Gandia con la última tecnología en diagnóstico por imagen, y las especialidades de Medicina Estética, Traumatología, Cardiología, Neurología, Neumología, Medicina de Familia y Pediatría.

Además, este año se han sumado Cirugía Vascular y Ginecología, y a finales de abril incorporarán Medicina del Deporte. Son ya ocho años de la presencia de Ascires en Gandia. El año que viene tienen prevista una obra para ampliar en seis consultas más, en la parte superior, y cabe recordar que a finales de 2025 el grupo abrió su propio hospital en València.

Los datos

La XVII Cursa de la Dona Vicky Foods se celebrará el próximo domingo, 26 de abril. Está organizada por el CA Safor Teika y cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Gandia y Benirredrà, además de diversas entidades vecinales y deportivas, y la Fundación Vicky Foods como patrocinador principal.

La carrera discurrirá por las calles de Gandia y Benirredrà, por un circuito urbano de 5,9 km. La salida será a las 10.30 horas desde la avenida de Les Esclaves y la meta será en el mismo espacio. Para finalizar el evento tendrá lugar un festival aeróbico y entrega de trofeos. La prueba estará controlada por la empresa Crono4Sports con el sistema de chip desechable.

El plazo de inscripción acabará el 21 de abril. El precio del primer tramo es de 8 euros (7 euros, más 1 euro solidario), que se mantendrá hasta el 14 de abril. Del 15 de abril al 21 de abril subirá a 12 euros (10 euros, más 2 euros solidarios). Pueden realizarse en la web oficial (cursadeladonagandia.com) y en los puntos físicos de establecimientos colaboradores.

