Es noticia
'De Milicians a Soldats', lema del VIII Cicle de Memòria Democràtica de Oliva

Entre finales de marzo y durante todo el mes de abril se celebrarán varias ponencias y actos.

Un grupo de amigos de Pego sobre el nido de ametralladoras de la Devesa, en Oliva, en 1940.

Un grupo de amigos de Pego sobre el nido de ametralladoras de la Devesa, en Oliva, en 1940. / Arxiu Municipal de Pego.

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

Ya está disponible en Oliva la programación de la octava edición del Cicle de Memòria Democràtica, que organiza el ayuntamiento, a través de la Concejalía de Memoria Democrática. Este año el ciclo lleva por título "Fem Memòria a Oliva. De Milicians a Soldats'.

Cuenta con la colaboración de la Associació de Represaliats del Franquisme d'Oliva (ARFO), la Associació Cultural Centelles i Riusech, la Xarxa d’Educació i Memòria (XEIM) y la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià (CAMDE-PV). Se celebrarán diferentes ponencias y actos desde el 24 de marzo y durante todo el mes de abril.

Desde el Ayuntamiento de Oliva se invita a toda la ciudadanía a participar en esta iniciativa, que pretende ser "un acto de recuerdo y reconocimiento a todas las personas represaliadas por su defensa de los valores democráticos durante la Guerra Civil y el franquismo, y de apoyo a tantas personas que sufrieron la pérdida de familiares o seres queridos".

Programación

Martes 24 de marzo

18h en la Biblioteca de l'Envic. Acto de presentación del ciclo a cargo de la presidenta de ARFO, Teresa Llopis, y, seguidamente, Antonio Calzado presentará el libro "Vençuts, exclosos i explotats', de Josep Màrius Climent.

Viernes 27 de marzo

18 h en el Museu Etnològic. Inauguración de la exposición 'Escenarios de la Guerra Civil', de JJ Todolí Signes.

19 h en el Museu Etnològic.Conferencia "De Milicians a Soldats: les columnes valencianes en la Guerra Civil Espanyola (1936-1937)", a cargo de Eladi Mainar.

Martes 14 de abril

16 h en el Cementerio. Ofrenda floral en el memorial democrático por el Día de la República.

18 h en la Biblioteca de l'Envic: Conferencia "Construir ciutadania des de la història i la didàctica: repressió i control social de la Dictadura Franquista (1936-1975)", a cargo de Antonio Calzado. Presenta Lluís Sevilla.

Jueves 16 de abril

De 11.15 h a 15 h en el salón de actos del IES Gregori Maians. Proyección de la película 'Tierra y Libertad' de Ken Loach. Intervención de la actriz Rosana Pastor. Dirigido al alumnado de 1.º de Bachillerato de Historia de los centros educativos de Oliva.

Martes 21 de abril

18 h en la Biblioteca de l'Envic. Proyección del documental 'Los 42 de Septfonds'. Intervención de familiares de Joaquim Llin Roig. Presenta Joan R. Morell.

Martes 28 de abril

18 h en la Biblioteca de l'Envic.Presentación del "Dietari de Baptista Sifres Pascual', a cargo de Roser Pastor y familiares de Baptista Sifres. Presenta Pura Peiró.

