'De Milicians a Soldats', lema del VIII Cicle de Memòria Democràtica de Oliva

Ya está disponible en Oliva la programación de la octava edición del Cicle de Memòria Democràtica, que organiza el ayuntamiento, a través de la Concejalía de Memoria Democrática. Este año el ciclo lleva por título "Fem Memòria a Oliva. De Milicians a Soldats'.

Cuenta con la colaboración de la Associació de Represaliats del Franquisme d'Oliva (ARFO), la Associació Cultural Centelles i Riusech, la Xarxa d’Educació i Memòria (XEIM) y la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià (CAMDE-PV). Se celebrarán diferentes ponencias y actos desde el 24 de marzo y durante todo el mes de abril.

Desde el Ayuntamiento de Oliva se invita a toda la ciudadanía a participar en esta iniciativa, que pretende ser "un acto de recuerdo y reconocimiento a todas las personas represaliadas por su defensa de los valores democráticos durante la Guerra Civil y el franquismo, y de apoyo a tantas personas que sufrieron la pérdida de familiares o seres queridos".

Programación

Martes 24 de marzo

18h en la Biblioteca de l'Envic. Acto de presentación del ciclo a cargo de la presidenta de ARFO, Teresa Llopis, y, seguidamente, Antonio Calzado presentará el libro "Vençuts, exclosos i explotats', de Josep Màrius Climent.

Viernes 27 de marzo

18 h en el Museu Etnològic. Inauguración de la exposición 'Escenarios de la Guerra Civil', de JJ Todolí Signes.

19 h en el Museu Etnològic.Conferencia "De Milicians a Soldats: les columnes valencianes en la Guerra Civil Espanyola (1936-1937)", a cargo de Eladi Mainar.

Martes 14 de abril

16 h en el Cementerio. Ofrenda floral en el memorial democrático por el Día de la República.

18 h en la Biblioteca de l'Envic: Conferencia "Construir ciutadania des de la història i la didàctica: repressió i control social de la Dictadura Franquista (1936-1975)", a cargo de Antonio Calzado. Presenta Lluís Sevilla.

Jueves 16 de abril

De 11.15 h a 15 h en el salón de actos del IES Gregori Maians. Proyección de la película 'Tierra y Libertad' de Ken Loach. Intervención de la actriz Rosana Pastor. Dirigido al alumnado de 1.º de Bachillerato de Historia de los centros educativos de Oliva.

Martes 21 de abril

18 h en la Biblioteca de l'Envic. Proyección del documental 'Los 42 de Septfonds'. Intervención de familiares de Joaquim Llin Roig. Presenta Joan R. Morell.

Martes 28 de abril

18 h en la Biblioteca de l'Envic.Presentación del "Dietari de Baptista Sifres Pascual', a cargo de Roser Pastor y familiares de Baptista Sifres. Presenta Pura Peiró.