'De Milicians a Soldats', lema del VIII Cicle de Memòria Democràtica de Oliva
Entre finales de marzo y durante todo el mes de abril se celebrarán varias ponencias y actos.
Ya está disponible en Oliva la programación de la octava edición del Cicle de Memòria Democràtica, que organiza el ayuntamiento, a través de la Concejalía de Memoria Democrática. Este año el ciclo lleva por título "Fem Memòria a Oliva. De Milicians a Soldats'.
Cuenta con la colaboración de la Associació de Represaliats del Franquisme d'Oliva (ARFO), la Associació Cultural Centelles i Riusech, la Xarxa d’Educació i Memòria (XEIM) y la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià (CAMDE-PV). Se celebrarán diferentes ponencias y actos desde el 24 de marzo y durante todo el mes de abril.
Desde el Ayuntamiento de Oliva se invita a toda la ciudadanía a participar en esta iniciativa, que pretende ser "un acto de recuerdo y reconocimiento a todas las personas represaliadas por su defensa de los valores democráticos durante la Guerra Civil y el franquismo, y de apoyo a tantas personas que sufrieron la pérdida de familiares o seres queridos".
Programación
Martes 24 de marzo
18h en la Biblioteca de l'Envic. Acto de presentación del ciclo a cargo de la presidenta de ARFO, Teresa Llopis, y, seguidamente, Antonio Calzado presentará el libro "Vençuts, exclosos i explotats', de Josep Màrius Climent.
Viernes 27 de marzo
18 h en el Museu Etnològic. Inauguración de la exposición 'Escenarios de la Guerra Civil', de JJ Todolí Signes.
19 h en el Museu Etnològic.Conferencia "De Milicians a Soldats: les columnes valencianes en la Guerra Civil Espanyola (1936-1937)", a cargo de Eladi Mainar.
Martes 14 de abril
16 h en el Cementerio. Ofrenda floral en el memorial democrático por el Día de la República.
18 h en la Biblioteca de l'Envic: Conferencia "Construir ciutadania des de la història i la didàctica: repressió i control social de la Dictadura Franquista (1936-1975)", a cargo de Antonio Calzado. Presenta Lluís Sevilla.
Jueves 16 de abril
De 11.15 h a 15 h en el salón de actos del IES Gregori Maians. Proyección de la película 'Tierra y Libertad' de Ken Loach. Intervención de la actriz Rosana Pastor. Dirigido al alumnado de 1.º de Bachillerato de Historia de los centros educativos de Oliva.
Martes 21 de abril
18 h en la Biblioteca de l'Envic. Proyección del documental 'Los 42 de Septfonds'. Intervención de familiares de Joaquim Llin Roig. Presenta Joan R. Morell.
Martes 28 de abril
18 h en la Biblioteca de l'Envic.Presentación del "Dietari de Baptista Sifres Pascual', a cargo de Roser Pastor y familiares de Baptista Sifres. Presenta Pura Peiró.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
- Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años
- La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva
- La falla Roís de Corella de Gandia se disculpa por las molestias que puedan ocasionar: 'Las puertas de nuestra comisión están abiertas a todos
- Tavernes de la Valldigna se suma a Potries y convoca una concentración para exigir su centro de día para personas mayores fallido
- Las Fallas de Tavernes de la Valldigna responden al cambio de premios en la Cavalcada del Ninot de Carcaixent: 'La aceptación se produjo bajo una presión constante
- Más consecuencias de la borrasca Regina: Gandia suspende el acto institucional y Benifairó de la Valldigna aplaza la III Corre-Camina
- El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena