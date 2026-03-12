Potries, tras defender su candidatura a Capital Cultural Europea 2031: "Queremos que se reconozcan los derechos culturales de los pueblos pequeños"

Ya está hecho. Potries defendió ayer su candidatura para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031. Tras varios días de nervios y arropados por el cariño y el apoyo de centenares de vecinos y vecinas de la localidad y del resto de la comarca -aunque fuese desde la distancia-, una expedición de siete personas mostró ayer en la sede del Ministerio de Cultura en Madrid los distintos motivos por los que este municipio de cerca de 1.100 personas debe ostentar la capitalidad.

Tras la exposición de los nueve proyectos, el Ministerio de Cultura anunciará este viernes las ciudades que pasarán a la final del próximo mes de diciembre, cuando finalmente se anuncie la Capital Europea de la Cultura 2031.

El alcalde de la localidad, Sergi Vidal, junto a Estela Sanchis, Josep Valero, Irene Ballester, Ausiàs Garrigós, Damià Oliver y Manuela Medina presentaron ante el jurado su proyecto, bajo el lema "Orgull de pobles". Este pequeño municipio de la Safor, y único candidato de la Comunitat Valenciana, se enfrenta grandes ciudades como Burgos, Cáceres, Granada, Jerez, Las Palmas, Oviedo, Palma y Toledo.

Tras su defensa ante un tribunal formado por diez expertos europeos encargados de evaluar las candidaturas presentadas, el grupo señalaba que "ha sido un día histórico". Sea cual sea el resultado, en sus palabras, "nosotros ya hemos ganado y poco a poco recogeremos los frutos". En sus palabras, este proyecto "lo hacemos por todos los pueblos pequeños de Europa".

La delegación reivindicaba que "Potries abre el camino para que se reconozcan los derechos culturales de los pueblos pequeños y del mundo rural". Además, se mostraban satisfechos, ya que "nunca un pueblo pequeño se había presentado a Capital Europea de la Cultura y alguien lo debía hacer".

Saben que es una fase complicada, pero salieron de la exposición con los deberes hechos y "las sensaciones son buenas". Reivindicaban que este proyecto puede ser el vencedor porque "es diferente y necesario". No quisieron dejar pasar la oportunidad de agradecer "a tantas personas y pueblos que nos han acompañado en esta aventura porque con ellos vamos a seguir".

Presupuesto cultural

Para reforzar su candidatura, la localidad ha presentado un estudio junto a la Universitat de València, en el que se recoge que Potries es el municipio con mayor gasto cultural entre todas las ciudades candidatas.

El informe, bajo el título "Análisis de la política cultural de Potries a partir de los presupuestos municipales", expone que, entre el 2019 y el 2023, han destinado una media del 18,7 % del presupuesto municipal a cultura, con una inversión de 299,3 euros por habitante.

La cifra triplica la media española, que está en un 5,8 % del presupuesto y 74,1 euros por habitante. Según el informe, esto significa que Potries destina tres veces más recursos a la cultura, situándose muy por encima de los estándares habituales y también del resto de ciudades candidatas.