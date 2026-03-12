El Real de Gandia reclama permiso a la Generalitat para abatir jabalíes que se pasean por el centro

"Desde el ayuntamiento necesitamos solucionar la presencia de jabalíes en nuestro municipio. Actualmente se ha convertido en un grave problema porque se pasean por nuestros parques y por el centro de la población ocasionando peligro tanto para las personas como para la circulación". Con esta carta, el consistorio del Real de Gandia se ha dirigido a la Generalitat Valenciana con el objetivo de solicitar una autorización para que la sociedad local de cazadores pueda llevar a cabo una batida de "manera excepcional".

La presencia de un grupo de jabalíes en la localidad desde hace unas semanas ha generado cierta alarma entre los vecinos y vecinas del municipio. "Parece que están viviendo cerca del pueblo y, cuando pasa la gente, no huyen. Alguien debe darles de comer porque no se van", explica el concejal de Sanidad, Vicent Signes.

Signes reconoce que los animales "no atacan ni han provocado ningún daño, pero se pueden convertir en un peligro, ya que pueden provocar un accidente". En sus palabras, "estamos preocupados porque llevan ya tiempo aquí".

El concejal exige a la Generalitat que autorice a la asociación local de cazadores o, por el contrario, que lleven a cabo una batida a través de sus propios medios. Añade: "La situación es tan grave que necesitamos la autorización". Signes señala que la situación en el Real de Gandia es "diferente" a la del resto del municipios, ya que ellos tienen una asociación local, por lo que, en el caso de que tengan autorización, puedan deshacerse de ellos.