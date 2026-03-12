Sábado fallero de pasión: Sinergia entre Units Pel Bàsquet y el CF Gandia en beneficio de sus socios

Es la segunda vez que lo intentan esta temporada y es de esperar que, en esta ocasión, puedan conseguirlo. Units pel Bàsquet Gandia y el CF Gandia vuelven a unirse para promover el deporte local y fortalecer el vínculo entre las aficiones con una acción conjunta. Se impone la lógica y ambos clubes aplican sinergia.

Amas entidades ya organizaron una iniciativa igual a finales del pasado año, pero una alerta meteorológica impidió que se pudieran celebrar eventos deportivos aquel fin de semana, el sábado 14 de diciembre de 2025.

Ahora, ambos equipos vuelven a coincidir en fecha con sus partidos de Liga y los dos clubes acuerdan repetir la experiencia, todo ello en beneficio de sus socios

Este sábado fallero, 14 de marzo, las aficiones de Units pel Bàsquet y el CF Gandia podrán disfrutar de una tarde completa de fútbol y baloncesto en la ciudad.

La jornada

La jornada arranca a las 16.30 horas con el partido de fútbol de Primera FFCV entre el CF Gandia y el CF Simat de la Valldigna en el estadio Guillermo Olagüe y se completará con el choque de la Segunda FEB: Proinbeni UpB ante Class Basquet Sant Antoni, fijado a las 19 horas.

La promoción especial es para los socios: los de Units pel Bàsquet podrán ver el partido de fútbol con entradas a 5 euros la general y 7,50 euros en tribuna, y los del CF Gandia tienen la entrada al pabellón por solo 5 euros.