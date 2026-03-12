Sábado fallero de pasión: Sinergia entre Units Pel Bàsquet y el CF Gandia en beneficio de sus socios
Los dos clubes lanzan una promoción especial con motivo de sus partidos de Liga del día 14 de marzo
Es la segunda vez que lo intentan esta temporada y es de esperar que, en esta ocasión, puedan conseguirlo. Units pel Bàsquet Gandia y el CF Gandia vuelven a unirse para promover el deporte local y fortalecer el vínculo entre las aficiones con una acción conjunta. Se impone la lógica y ambos clubes aplican sinergia.
Amas entidades ya organizaron una iniciativa igual a finales del pasado año, pero una alerta meteorológica impidió que se pudieran celebrar eventos deportivos aquel fin de semana, el sábado 14 de diciembre de 2025.
Ahora, ambos equipos vuelven a coincidir en fecha con sus partidos de Liga y los dos clubes acuerdan repetir la experiencia, todo ello en beneficio de sus socios
Este sábado fallero, 14 de marzo, las aficiones de Units pel Bàsquet y el CF Gandia podrán disfrutar de una tarde completa de fútbol y baloncesto en la ciudad.
La jornada
La jornada arranca a las 16.30 horas con el partido de fútbol de Primera FFCV entre el CF Gandia y el CF Simat de la Valldigna en el estadio Guillermo Olagüe y se completará con el choque de la Segunda FEB: Proinbeni UpB ante Class Basquet Sant Antoni, fijado a las 19 horas.
La promoción especial es para los socios: los de Units pel Bàsquet podrán ver el partido de fútbol con entradas a 5 euros la general y 7,50 euros en tribuna, y los del CF Gandia tienen la entrada al pabellón por solo 5 euros.
